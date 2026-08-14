/Polymer நோட்டுகள் எப்போது வரும்? Reserve Bank கொடுத்த செம அப்டேட்?!

சென்னை நகரத்தின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், வண்டலூர் அருகே கிளாம்பாக்கத்தில் சுமார் 88 ஏக்கர் பரப்பளவில், 393 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பிரம்மாண்ட கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் கட்டி பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. தற்போது தென் மாவட்டங்களுக்கு இயக்கப்படும் சுமார் 80 சதவீத அரசு மற்றும் ஆம்னி பேருந்துகள் இந்த முனையத்தில் இருந்துதான் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இருப்பினும், பேருந்து முனையத்தை மக்கள் எளிதாக அடைவதற்குப் போதுமான இணைப்பு வசதிகள் இல்லாதது ஒரு பெரிய குறையாகவே இருந்து வந்தது. குறிப்பாக, நகரப் பேருந்துகளை மட்டுமே மக்கள் சார்ந்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்ததால், சாதாரண நாட்களிலேயே கடுமையான நெரிசல் ஏற்பட்டு வந்தது. விடுமுறை மற்றும் பண்டிகைக் காலங்களில் மக்கள் படும் சிரமங்கள்