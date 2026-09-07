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செப்டம்பர் 7 - தேதியும் சேதியும்: இன்றைய நாளின் ஸ்பெஷல் என்ன தெரியுமா?
Written By
Sudharsan G
Published: Sep 07, 2026, 08:40 AM
|
Updated: Sep 07, 2026, 08:40 AM
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செப்டம்பர் 7ஆம் தேதியான இன்று, இந்தாண்டின் 250வது நாள். இன்றைய நாளின் ஸ்பெஷல் என்னென்ன என்பதை இந்த 'தேதியும் சேதியும்' வீடியோ தொகுப்பில் காணலாம்.
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