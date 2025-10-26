English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சந்திரயான் 4 திட்டத்தின் தற்போதைய நிலை என்ன?

நிலம், நீர், வளம், திறமை ஆகியவைதான், மிகப் பெரிய சொத்துகள் எனவும் அவற்றை அறிவியலுடன் இணைத்தால் தான் நம் நாடு முழுமையான வளர்ச்சியை அடையும் என்றும், நமக்குள்ள வளத்தை பயன்படுத்த கற்றுக் கொள்ளுங்கள் எனவும் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

