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DMK தோல்வி; ஷாக் ரிப்போர்ட் லீக்..? அதிர்ச்சி தகவல் என்ன

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 13, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:02 PM IST

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சந்தித்த தோல்விக்கான காரணங்களை ஆராய அமைக்கப்பட்ட கள ஆய்வுக்குழுவின் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்படும் சில தகவல்கள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்விக்கான காரணங்களை கண்டறிய 36 பேர் கொண்ட 19 கள ஆய்வுக்குழுக்களை  மு.க.ஸ்டாலின் அமைத்திருந்தார். இந்தக் குழுக்கள் மாநிலம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து, கட்சி நிர்வாகிகள், முன்னணி தலைவர்கள், அடிமட்டத் தொண்டர்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரின் கருத்துக்களை நேரடியாக சேகரித்தன. அவற்றின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கை தற்போது திமுக தலைமையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அந்த அறிக்கையில், பெண்கள் மத்தியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு உருவான செல்வாக்கை திமுக தலைமை மற்றும் நிர்வாகிகள் சரியாக மதிப்பிடத்

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