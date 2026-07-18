/இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட்... விக்ரம்-1 ஸ்பெஷல் என்ன?

இந்திய விண்வெளித் துறையில் புதிய வரலாற்றைப் பதிவு செய்யும் வகையில், நாட்டின் முதல் தனியார் ஆர்பிட்டல் ராக்கெட்டான 'விக்ரம்-1' வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் வடிவமைத்து தயாரித்த இந்த ராக்கெட், ஆந்திரப் பிரதேசம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தின் முதல் ஏவுதளத்தில் இருந்து நண்பகல் 12.05 மணிக்கு வெற்றிகரமாக புறப்பட்டது. முதலில், காலை 11.30 மணிக்கு ஏவ திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், இறுதிக்கட்ட பரிசோதனையின்போது ஏற்பட்ட சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக கவுண்டவுன் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. பின்னர் கோளாறு சரிசெய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மீண்டும் கவுண்டவுன் தொடங்கப்பட்டு, ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. 'விக்ரம்-1' ராக்கெட் முழுமையாக இலகுரக கார்பன் கலவை தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.