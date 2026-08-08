/இனி அனைத்து வாகனங்களுக்கும் இது கட்டாயம்.. மத்திய அரசு கொண்டுவரும் சூப்பர் திட்டம்!

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Published: Aug 08, 2026, 03:20 PM|Updated: Aug 08, 2026, 03:20 PM
இனி சாலையில் உங்களுக்கு முன்னால் செல்லும் வாகனம் திடீரென பிரேக் பிடித்தால்... நீங்கள் கவனிப்பதற்கு முன்பாகவே உங்கள் வாகனம் உங்களை எச்சரிக்கும்! இந்தியாவின் சாலை விபத்துகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வருகிறது 'V2V' தொழில்நுட்பம்!.. இந்தியாவில் சாலை விபத்துக்களை பெருமளவு குறைக்கும் நோக்கில், அனைத்து வாகனங்களிலும் 'V2V' (Vehicle To Vehicle Communication System) எனப்படும் வாகனங்களுக்கு இடையிலான எச்சரிக்கை தொழில்நுட்பத்தைப் பொருத்துவதைக் கட்டாயமாக்க மத்திய அரசு புதிய வரைவு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வரும் 2028-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி முதல் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் பைக், கார், பஸ், டிரக் உள்ளிட்ட அனைத்து புதிய இலகு, நடுத்தர மற்றும் கனரக வாகனங்களிலும் இந்த பாதுகாப்பு வசதி இடம்பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளது. ABS பிரேக் மற்றும்
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