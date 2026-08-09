Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /கோடீஸ்வரனாக என்ன செய்ய வேண்டும்? முக்கிய நிதி ஆலோசனை

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 09, 2026, 03:20 PM|Updated: Aug 09, 2026, 03:34 PM

கோடீஸ்வரனாக மாற பொதுமக்களாகிய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Recommended Videos

UPI பணப் பரிவர்த்தனைக்கு யாருக்கு கட்டணம்? மத்திய அரசு விளக்கம்!
00:59
என் துறையில் ஊழல் நடந்திருக்கு... ஆனா அது போன ஆட்சியில்": அமைச்சர் விக்னேஷ்!
01:29
இனி அரசு பணம் கணிசமாக மிச்சமாக போகுது! CM விஜய் Mass Plan!
02:53
வேலூர் ஏர்போர்ட்டுக்கு விடிவு காலம்.. 6 மாதத்தில் விமானம் பறக்கும்
03:17
இந்தியாவின் எடிசன் ஜி.டி.நாயுடுவின் கதை! 'ஜி.டி.என்' படம் முழு விமர்சனம் இதோ
03:24
இனி அனைத்து வாகனங்களுக்கும் இது கட்டாயம்.. மத்திய அரசு கொண்டுவரும் சூப்பர் திட்டம்!
02:50
பாஜகவுடன் கூட்டணி சேர நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது திமுக - அமைச்சர் அருண் ராஜ்
07:42
வடசென்னை குடிநீர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு..! மீஞ்சூர் அதிரடி ரீ-என்ட்ரி!
03:14
சென்னை சிக்கன் மட்டன் விலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
01:54
சென்னையைச் சுற்றி மெட்ரோ வலை.! மாஸ்டர் பிளான் இதுதான்..!
02:46
தங்கம் விலை 4 நாட்களில் சவரனுக்கு 6,120 ரூபாய் உயர்வு
02:59
சென்னையில் பிரம்மாண்டம்..! 30 லட்சம் சதுரடியில் மெகா டெக் பார்க்
03:16

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சொத்துகளை பணிப்பெண்ணிற்கு எழுதி வைத்து..உயிரை மாய்த்துகொண்ட நடிகர்! தீராத மர்மம்
2
3
4
5