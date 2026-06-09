/பூந்தமல்லி-வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை எப்போது தொடங்கும்?!

சென்னையில் பயணிகளின் விரைவான பயணத்திற்கு மெட்ரோ ரயில்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. 2-ம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டம் 118.9 கிலோமீட்டர் நீளத்தில் மூன்று முக்கிய வழித்தடங்களை உள்ளடக்கியதாகும். இதில் Poonamallee முதல் Light House வரை செல்லும் 4-வது வழித்தடத்தின் பணிகள் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆர்க்காடு சாலையில் தொடங்கப்பட்டன.
ஆரம்பத்தில், பூந்தமல்லி–போரூர் பகுதியை 2025 டிசம்பருக்குள் திறக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. பின்னர் திட்டத்தில் மாற்றம் செய்து, முதல் கட்ட மெட்ரோ வலையமைப்புடன் இணைப்பை வழங்கும் வகையில் Vadapalani Metro Station நிலையம் வரை பணிகளை முடிக்க சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் முடிவு செய்தது.
இதையடுத்து, கடந்த பிப்ரவரி மாத இறுதியில் பூந்தமல்லி–போரூர் பாதைக்கு ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் (CRS) நிபந்தனை அடிப்படையிலான ஒப்புதல் வழங்கினார்.