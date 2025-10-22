Vanthe Bharat Sleeper Train எப்போது மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும்!

ரயில்வேயின் நீண்ட தூரப் பயணங்களை முற்றிலும் மாற்றியமைக்கும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் , ஒரு நகரும் '5 -ஸ்டார்' ஹோட்டலுக்கு நிகரானதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் சிறப்பம்சங்கள் குறித்தும் இது எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது என்பது குறித்தும் பார்க்கலாம்
