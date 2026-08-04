/சென்னையின் Heart-ல் புது Secretariat.. 4 Location-கள்! CM விஜய் அரசின் MASS MOVE!

தமிழக அரசின் புதிய தலைமைச் செயலகம் (Secretariat) அமைக்க எந்த இடம் தேர்வு செய்யப்படும் என்ற விவாதம் தற்போது மிக தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. நிலப் பரப்பு, போக்குவரத்து வசதி, எதிர்கால விரிவாக்கம் மற்றும் நகர இணைப்பு என பல முக்கிய காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சென்னை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள 4 முக்கிய இடங்களை அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. அந்த 4 இடங்களின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சவால்களைப் பற்றி இப்போது விரிவாகப் பார்ப்போம். முதலாவதாக, சென்னை-பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள திருமழிசை. 98 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட அரசு நிலமான இது, எதிர்கால விரிவாக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த இடமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. நவீன கட்டமைப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நகர திட்டமிடலுக்கு இது