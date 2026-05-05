வெற்றியை நோக்கி வழிநடத்திய தனி நபர்! யார் இந்த "ஜான் ஆரோக்கியசாமி"?

தவெக விஜய்யின் மூளையாக செயல்பட்டு ஒரு இளம்கட்சியை நாடாள செய்த பெருமையை பெற்ற ஜான் ஆரோக்கியசாமி தமிழகத்தில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளார். யார் இந்த ஜான் ஆரோக்கியசாமி.. முழுவிவரத்தை பார்ப்போம்!
ஆந்திராவை பூர்விகமாகக் கொண்ட ஜான் ஆரோக்கியசாமி, தமிழ்நாட்டிலேயே கல்வி கற்றார். திருச்சி St. Joseph’s கல்லூரியில் ஆங்கில இலக்கியமும், சென்னை Loyola College-ல் மேலாண்மை படிப்பும் படித்துள்ளார்.
பின்னர் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் துறையில் தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார். Perfect Relations நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய அவர், பின்னர் Good Relations Indiaவில் நீண்ட காலம் இயக்குநராக இருந்தார். பின்னர் தனது சொந்த ஆலோசனை நிறுவனங்களான Persona Leadership Advisory Pvt Ltd மற்றும் JPACPersona மூலம் அரசியல் வியூகங்களில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த தொடங்கினார். அரசியல் அனுபவம் என்னவென்று பார்த்தால், Shiv Sena-வுடன் தேர்தல் பணிகளில் பங்களிப்பு அளித்தார். கர்நாடகாவில் Siddaramaiah அணியுடன் இணைந்து செயல்பட்டார். தமிழ்நாட்டில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு 2016 தேர்தல் பிரசாரத்தில் பங்களித்தார். பின்னர் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு 2021ல் வியூகங்கள் வகுத்து கொடுத்தார். முன்னாள் அமைச்சர் S. P. Velumani-க்கு பிராண்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டார்.