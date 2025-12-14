தவறான ஆட்சிக்கு யார் பொறுப்பு - சீமான் காட்டம்!

தவறான ஆட்சி நடக்கிறது என்றால் அதற்கு ஆட்சியாளன் பொறுப்பல்ல, அவரை தேர்ந்தெடுத்த மக்கள்தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார். மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
