/நடிகை அம்பிகா மீது நடிகை ராதா பரபரப்பு புகார்! சகோதரர் மீது பகிரங்க குற்றச்சாட்டு!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 21, 2026, 10:20 PM|Updated: Sep 21, 2026, 10:20 PM
அம்பிகா-ராதா சகோதரிகளை தெரியாத ஆளே இருக்க முடியாது. அந்த அளவிற்கு இந்த இரண்டு ஹீரோயினகளைத்தான் 80களில் வெளியான படங்களில் லீட் நடிகைகளாக நடிக்க வைப்பார்கள். கேரளாவை சேர்ந்த இவர்கள் இருவரும் தமிழ் மட்டுமன்றி சில தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்துள்ளனர். இவர்கள், பல்வேறு குடும்ப நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக இருப்பது, குடும்பத்தினராக ஒற்றுமையாக இருப்பதை பல்வேறு இடங்களில் பார்த்திருப்போம். ஆனால், தற்போது இவர்களுக்குள்தான் சண்டையே வந்துள்ளது. இருவரும், தற்போது ஒரு சொத்து பிரச்சனையால் காவல் நிலையம் வரை செல்ல வேண்டியதாக போயிற்று. காவல் நிலையத்தில் புகார்.. நடிகை ராதா, தன் பழைய காசோலைகளை திருடி, பல கோடி ரூபாயை அம்பிகா மோசடி செய்ய முயன்றதாக சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளார். அதில் அவர் தெரிவித்துள்ள விவரம், பின்வருமாறு
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