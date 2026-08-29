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  • /சட்டப்பேரவையில் CM விஜய் இருக்கையை மாற்றியது ஏன்? - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதில்

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 29, 2026, 02:40 PM|Updated: Aug 29, 2026, 02:40 PM
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரையிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் தளபதி அவர்கள் இன்று வரலாறு படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்; ஒவ்வொரு துறையையும் ஆய்வு செய்வது, மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்வது, சூழல் சிறைக்குச் சென்று பார்வையிடுவது, வடகிழக்குப் பருவமழை பாதிக்கும் பகுதிகள் மற்றும் சென்னைக் கடல்நீர் குடிநீராக்கும் திட்டங்களை நேரடியாகப் பார்வையிட்டுப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் என்றும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்குச் சிறந்த ஆட்சியைத் தந்து இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டியாக மாற்றுவதே அவரது நோக்கம் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. நேபாளத்தில் நடந்த துயரச் சம்பவத்தின் போது முன்னெச்சரிக்கையாகத் தகவல்களைச் சேகரித்து, டெல்லிக்கு நான்கு அமைச்சர்களை அனுப்பி மத்திய அரசுடன் இணைந்து தமிழர்களைப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதாகவும், சட்டப்பேரவையில் சக உறுப்பினர்களை உற்சாகப்படுத்தும் நோக்கில் அவர் அருகிலமர்ந்து செயல்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும்,
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