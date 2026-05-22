மு.க.ஸ்டாலினை வீழ்த்தியவருக்கு அமைச்சர் பதவி மறுப்பு..! வி.எஸ்.பாபுவை விஜய் மறந்தது ஏன்?

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் சிட்டிங் முதலமைச்சரையே தோற்கடித்து, “யார்ரா இந்த பாபு” என்று தேசிய அளவில் உற்றுநோக்க வைக்கும் அளவுக்குப் சாதனை படைத்தவர் கொளத்தூர் வி.எஸ்.பாபு. இத்தகைய ஒரு மூத்த தலைவரை, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் (TVK) தற்போதைய முக்கியக் குழுவிலோ அல்லது அமைச்சரவையில் சேர்க்காமல் திட்டமிட்டு ஓரங்கட்டி வைத்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. இதனால் தவெக கட்சிக்குள்ளேயே கடுமையான உட்கட்சிப் புகைச்சல் வெடித்துள்ளது. பாபுவின் ஆதரவாளர்கள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ள நிலையில், இது கட்சியின் அடிமட்டத் தொண்டர்களிடையே பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.