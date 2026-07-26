/வடபழனி- பூந்தமல்லி மெட்ரோ என்னாச்சு...? ஏன் லேட்...? ட்விஸ்ட் கொடுத்த CMRL

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் (CMRL), பூவிருந்தவல்லி பைபாஸ் - வடபழனி இடையேயான வழித்தடத் திறப்பு விழாவுக்கான தேதிக்காக மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்குக் காத்திருக்கிறது. அதேவேளையில், இந்த வழித்தடத்தில் அமைந்துள்ள சாலிகிராமம், அவிச்சி பள்ளி, ஆழ்வார்திருநகர், வலசரவாக்கம், காரம்பாக்கம் மற்றும் ஆலப்பாக்கம் சந்திப்பு ஆகிய 6 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களின் பணிகள் முழுமையடைய இன்னும் சில மாதங்கள் ஆகும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். தொடக்கத்தில் 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் கட்டம் கட்டமாகத் திறக்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த இந்த திட்டம், தற்போது செப்டம்பர் இறுதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் மாதத்திற்குள் முடிவடைய வேண்டிய இந்த 6 நிலையங்களின் பணிகளுக்குத் தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறையே முதன்மை காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டிப் பெரும்பாலான