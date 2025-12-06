English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரூ.7,000 டிக்கெட் ரூ.40 ஆயிரமா? மனசாட்சி இல்லையா? Indigo சர்ச்சை என்ன?

இந்தியாவின் முக்கிய விமான போக்குவரத்து நிறுவனங்களில் ஒன்றான இண்டிகோ நிறுவனம் இன்று மொத்தமாக சென்னையில் அனைத்து விமானங்களையும் ரத்து செய்தது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதோடு நாடு முழுவதும் இண்டிகோ பயணிகள் பயணம் செய்ய முடியாமல் விமான நிலையங்களில் கண்ணீர் விட்டு கதறி வருகின்றனர். என்ன நடக்கிறது என்பதை காணலாம்.

