/தமிழ்நாட்டின் 4 ஏர்போர்ட் திட்டங்களுக்கு ஆப்பு... முடங்கிப் போனது ஏன்?

பெங்களூருக்கு அடுத்த முக்கிய தொழில் மையமாக வளர்ந்து வரும் ஓசூருக்கு சர்வதேச விமான நிலையம் அமைக்கும் திட்டமும் தற்போது பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. முதலாவது, சூளகிரி அருகே தேர்வு செய்யப்பட்ட இடம் பாதுகாப்பு காரணங்களால் ஏற்றதல்ல என்று மத்திய பாதுகாப்புத் துறை தெரிவித்துள்ளது. அப்பகுதி ராணுவ விமான நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடையதால் அந்த இடத்திற்கு ஒப்புதல் கிடைக்கவில்லை. இரண்டாவது, பெங்களூரு கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தைச் சுற்றியுள்ள 150 கிலோமீட்டர் வரம்பு தொடர்பான ஒப்பந்தம். அதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட காலக்கெடு முடியும் வரை புதிய வணிக விமான நிலையம் அமைப்பதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது. அடுத்ததாக, புனித நகரமான ராமேஸ்வரத்தில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்ட நிலையில், மண் ஆய்வு முடிவுகள் எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக