/வைகோ புத்தக வெளியீட்டில் விஜய் ஏன் பங்கேற்கவில்லை? பாஜக அழுத்தமா? பின்னணி என்ன?

டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவின் நாடாளுமன்ற உரைகள் புத்தக வெளியீட்டு விழா... தமிழக அரசியல் மட்டுமல்ல... தேசிய அரசியலிலும் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது. ஏனென்றால்... இந்த நிகழ்ச்சியில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி புத்தகத்தை வெளியிட... தமிழக முதல்வர் விஜய் முதல் பிரதியை பெற்றுக்கொள்வார் என்று அழைப்பிதழிலேயே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால்... திடீரென முதல்வர் விஜய் டெல்லி செல்ல முடியாது என்று தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து... வைகோ நேரில் தலைமைச் செயலகத்தில் சென்று முதல்வர் விஜய்யைச் சந்தித்து, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்குமாறு மீண்டும் கேட்டதாகத் தகவல் வெளியானது. அழைப்பிதழில் ஏற்கெனவே உங்கள் பெயர் இடம்பெற்றுவிட்டது... இந்த நேரத்தில் வரவில்லை என்றால் சரியாக இருக்காது என்றும் வைகோ வலியுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால்... டெல்லி செல்ல