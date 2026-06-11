/TASMAC-ல் அதிரடி மாற்றம்... அதிரடி காட்ட அரசு ரெடி?!

தமிழகத்தில் மதுபான விற்பனை முழுமையாக டாஸ்மாக் கட்டுப்பாட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. பல ஆண்டுகளாக இந்த நடைமுறை தொடர்ந்தாலும், மதுபான கொள்முதல், விநியோகம் மற்றும் விற்பனை தொடர்பாக பல்வேறு முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ந்து எழுந்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் ஆட்சிக்கு பிறகு மதுபானக் கொள்கையில் பல்வேறு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில், டாஸ்மாக் விற்பனை முறையை மறுசீரமைப்பது குறித்து அரசு தீவிரமாக பரிசீலிப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுதொடர்பாக நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் டாஸ்மாக், உள்துறை, நிதித்துறை மற்றும் மதுவிலக்குத் துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்று பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து விவாதித்ததாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, சில நிறுவனங்களின் ஆதிக்கத்தை குறைத்து, போட்டியை அதிகரிப்பது, பிற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் தயாரிக்கப்படும் மதுபானங்களை அதிக