ஆட்சி அமைக்குமா தவெக..! குதிரை பேரம்; பல்டி அடிக்கும் காங்கிரஸ்.?

2026 தமிழ்நாடு அரசியல் களம், புதுப்புது சுவாரஸியத்திற்கும், பெரும் பரபரப்பிற்கும் பஞ்சமில்லாமல் நகர்ந்த நிலையில், கால் பதித்த இரண்டே ஆண்டுகளில் விஜ்ய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், 108 சீட்டுகளைப் பிடித்து, புது வரலாறு படைத்து வாகை சூடியுள்ளது. ஆனால் ஆட்சி அமைக்க தேவையான பெரும்பான்மையை பெற முடியாத சூழல் உருவாகியிருப்பதால், சிறு கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்து ஆட்சியைப் பிடிக்க தயாராகி வருகிறது. இந்தச் சூழலில், தேர்தலுக்கு முன்பு திமுக கூட்டணியில் இருந்த சில கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்குமா என்ற பேச்சு வலுத்துள்ளது. குறிப்பாக காங்கிரஸ், பாமக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளின் நிலைப்பாடு தமிழக அரசியலில் புதிய சமன்பாட்டை உருவாக்கக்கூடும் என அரசியல் வட்டாரங்கள் கூறியுள்ளன.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, திமுக மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், சில தொகுதிகளில் அதன் முன்னிலை தவெகவுக்கு மறைமுக ஆதரவாக மாறக்கூடும் என்ற கணிப்பும் நிலவுகிறது. இந்த இக்கட்டான சூழலில், தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான ஆதரவைத் திரட்டத் தீவிரம் காட்டி வருகிறார். குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் அதிருப்தியில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சி, தனது 5 இடங்களின் ஆதரவை விஜய்க்கு வழங்கி அமைச்சரவையில் இடம் பிடிக்கத் தயாராகி வருவதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல், அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பாமகவும் தனது 6 இடங்களின் ஆதரவை தவெகவிற்கு அளிக்கும் பட்சத்தில், சௌமியா அன்புமணிக்கு அமைச்சரவையில் முக்கியப் பொறுப்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவையும் சேர்த்துப் பெற்று, ஒரு கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்துத் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்க விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், இது தொடர்பான முக்கிய முடிவுகள் மற்றும் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தனது கட்சி நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனைகளை விஜய் மேற்கொண்டு வருகிறார்.