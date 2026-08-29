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விஜய்க்கு இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற கூட்டணி தேவைப்படுமா?
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Aug 29, 2026, 10:20 PM
|
Updated: Aug 29, 2026, 10:20 PM
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தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக, இடைத்தேர்தலில் கூட்டணியோடு களமிறங்க வாய்ப்புள்ளதா என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
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