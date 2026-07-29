/ ஸ்கெட்ச் போட்டு மூதாட்டியை தூக்கிய ஜோடி! நடுங்க வைக்கும் பின்னணி!

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Written ByR Balaji
Published: Jul 29, 2026, 09:20 PM|Updated: Jul 29, 2026, 09:21 PM

சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரி அருகே வசித்து வருபவர் மாதவன்.இவரது மனைவி பூச்சியம்மாள். இவர்களுக்கு ஒரு மகன்,ஒரு மகள் உள்ளனர். இருவரும் திருமணமாகி சென்னையில் வசித்து வருகின்றனர். பூச்சியம்மாள் நேற்று முன்தினம் மாலை அருகில் உள்ள தெரிந்தவர் வீட்டிற்கு செல்வதாக தனது கணவரிடம் கூறிவிட்டுச் சென்றவர், வீடு திரும்பவில்லை. இதனை அடுத்து அவரது கணவர் மற்றும் உறவினர்கள் மாலையில் இருந்து பல்வேறு இடங்களில் பூச்சியம்மாளை தேடி வந்த நிலையில், நேற்று காலை சூரக்குடியில் அரசு பள்ளிக்கூடம் அருகில் உள்ள கால்வாய் பகுதியில் அவர் இறந்த நிலையில் கிடந்தார். இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், சிறப்பு படை போலீசார் உதவியுடன் கொலையாளிகளை தேடும் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். மேலும் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு

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