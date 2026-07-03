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Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 03, 2026, 09:20 PM|Updated: Jul 03, 2026, 09:20 PM
காவேரிப்பட்டினம் அரசு மருத்துவமனையில் பரபரப்பு: மருத்துவரை ஓட ஓட விரட்டித் தாக்கிய மதுபோதை வாலிபர்கள் இருவர் கைது " அரசு மருத்துவர்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி.

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