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Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 04, 2026, 12:00 AM|Updated: Jul 04, 2026, 12:01 AM

காவேரிப்பட்டினம் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவர் மீது தாக்குதல்: அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நள்ளிரவுச் சம்பவம்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், காவேரிப்பட்டினம் அரசு மருத்துவமனையில் நள்ளிரவில் நிகழ்ந்த வன்முறைச் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாறைகொட்டாய் பகுதியைச் சேர்ந்த ராகுல் என்பவர், காயமடைந்ததாகக் கூறி தனது நண்பர்கள் தினேஷ்குமார் மற்றும் ஒருவருடன் மதுபோதையில் மருத்துவமனைக்கு வந்துள்ளார்.

சிகிச்சைக்காக அவரை உள்ளே அழைத்தபோது, தங்களை வீல் சேரில் வைத்து அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என ராகுலின் தரப்பினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு கூச்சலிட்டுள்ளனர். அங்கிருந்த அரசு மருத்துவர் சந்தோஷ் அவர்களைச் சமாதானப்படுத்த முயன்றபோது, ஆத்திரமடைந்த மூவரும் மருத்துவரைக் கொடூரமாகத் தாக்கியுள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்து தப்பிக்க ஓடிய மருத்துவரை, ஆபாசமாகத் திட்டியபடி ஓட ஓட விரட்டித் தாக்கியதில் அவருக்குத் தலை மற்றும் முகத்தில் பலத்த

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மருத்துவரை ஓட ஓட விரட்டித் தாக்கிய மதுபோதை வாலிபர்கள்
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