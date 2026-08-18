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முன்விரோதத்தால் வாலிபர் வெட்டிக்கொலை: நெய்வேலியில் பகீர் சம்பவம்
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 18, 2026, 01:00 PM
|
Updated: Aug 18, 2026, 01:00 PM
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கடலூரில் தொடரும் கொடூரம்: நெய்வேலியில் முன்விரோதம் காரணமாக பட்டபகலில் வாலிபர் வெட்டிக்கொலை. நடந்தது என்ன?
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