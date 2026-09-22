/ஜாகீர் கான் கோச்... தோனிக்கு என்ன ரோல்? CSK கொடுத்த மாஸ் அப்டேட்!

Published: Sep 22, 2026, 05:40 PM|Updated: Sep 22, 2026, 05:40 PM
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பதவியிலிருந்து ஸ்டீபன் பிளெமிங் விலகியதைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜாகீர் கான் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதைத் தொடர்ந்து தோனி அணியின் மெண்டராக பொறுப்பேற்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது. ஆனால், அவர் தொடர்ந்து வீரராகவே அணியில் நீடிப்பார் என சிஎஸ்கே நிர்வாக இயக்குநர் காசி விஸ்வநாதன் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். கடந்த சில சீசன்களில் பின்னடைவைச் சந்தித்த சிஎஸ்கே, ஜாகீர் கான் பயிற்சியின் கீழ் மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்புமா என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.