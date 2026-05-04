/அங்கீகரிக்கப்பட்டது ரூ.2,172 கோடி - ரூ.579 கோடி செட்டில்மென்ட்!

ஜீ மீடியாவிடம் உள்ள ஆவணங்களின்படி, Exson Global Private Limited நிறுவனத்தின் விவகாரத்தில் NARCL மற்றும் IDRCL-ன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கோரிக்கைத் தொகை (Admitted Claim) சுமார் ரூ.2,172 கோடியாக இருந்தது. இந்த வழக்கில் அமைக்கப்பட்ட 'Committee of Creditors' குழுவில் NARCL-க்கு மட்டும் 100 சதவீத வாக்குரிமை இருந்தது. அதாவது, நிதி கடன்தாரர்கள் சார்பாக முடிவெடுக்கும் முழு அதிகாரமும் NARCL வசமே இருந்தது. ஆனால், 'No Dues Certificate' வழங்கப்பட்டபோது கதை முற்றிலும் மாறியிருந்தது.
இந்த முழு விவகாரமும் 550 கோடி ரூபாய் அசல் தொகை மற்றும் 29 கோடியே 24 லட்சம் ரூபாய் தாமத வட்டி என மொத்தம் சுமார் 579 கோடியே 24 லட்சம் ரூபாய் செட்டில்மென்ட் செய்யப்பட்டிருந்தது.
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