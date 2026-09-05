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சென்னையில் Innovation Hub-ஐ தொடங்கும் ZEISS! தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம்...!
Written By
Umabarkavi K
Published: Sep 05, 2026, 05:00 PM
|
Updated: Sep 05, 2026, 05:00 PM
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தமிழ்நாட்டின் ஆராய்ச்சி மற்றும் புதுமை கண்டுபிடிப்புத் துறைக்கு கிடைத்துள்ள மற்றொரு முக்கிய அங்கீகாரம் keywords and hashtag
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