அணில் என நினைத்து... 17 வயது மாணவன் சுட்டுக்கொலை - வேட்டையால் நடந்த விபரீதம்

Bizarre News: நம்மூரில் அணில்கள் என்றாலே பெரும் பரபரப்பான ஒன்றாக மாறிவிட்டது. ராமர் காலத்தில் தொடங்கி இப்போது பவர்கட் காலம் வரை அணில்கள் முக்கிய இடத்தை பெறுகின்றன. அப்படியிருக்க, தற்போது அமெரிக்காவில் அணில் தொடர்பான அதிர்ச்சி சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் ஐயோவா மாகாணத்தில் நடந்த அந்த சம்பவத்தில், வேட்டைக்குழுவில் இருந்த நபர் அணில் என தவறுதலாக நினைத்து 17 வயது சிறுவனை சுட்டுக்கொன்றது பெரும் அதிர்ச்சியை உருவாக்கி உள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
Bizarre News: வேட்டைக்குழுவில் நடந்த விபரீதம்
கார்சன் ரயான் என்ற அந்த 17 வயது சிறுவன் வேட்டையாடும் குழுவின் உறுப்பினர் ஆவார். இந்த குழு அணில்களை குறிவைத்து வேட்டையாடி வந்துள்ளனர். அப்போது வேட்டையாடி வந்தபோது, திடீரென சக குழு உறுப்பினர் சுட்டத்தில் கார்சனின் தலையின் பின்பகுதியில் துப்பாக்கிக் குண்டு பாய்ந்துள்ளது. அதாவது குழுவைச் சேர்ந்த மற்றொரு உறுப்பினர் அணில் என தவறாக நினைத்து சுட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இச்சம்பவம் ஐயோவா நகரின் புறநகர் பகுதியில் உள்ள பிரிக்டனில் மதியம் 3 மணியளவில் நடந்ததாக ஐயோவா இயற்கை வளங்கள் துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது. உடனே கார்சனை, ஐயோவா பல்கலைக்கழக சுகாதாரப் பராமரிப்பு மருத்துவ மையத்திற்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். தொடர்ந்து, ஐயோவா இயற்கை வளங்கள் துறை மற்றும் வாஷிங்டன் கவுண்டி செரீஃப் அலுவலகம் இரு தரப்பிலும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Bizarre News: இரங்கல் தெரிவித்த சக மாணவர்கள்
ரயான் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து வாஷிங்டன் உயர்நிலை பள்ளி மாணவ தடகள அணி, தங்கள் அணியின் சக வீரர் உயிரிழந்ததற்கு சமூக வலைதளங்களில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது. அதில், "வாஷிங்டன் பாய்ஸ் டிராக் & ஃபீல்டு அணி, கார்சனை பிரிந்துவாடும் அவனது தாய், குடும்பத்தினர், வகுப்பறை தோழர்கள், அணியினர் ஆகியோரை இதயங்களில் சுமக்கிறோம். எங்களின் இதயமும் நொறுங்கிப் போயுள்ளது" என்றார். அந்த அணியின் சீருடையில் கார்சன் இருக்கும் புகைப்படத்தை அவர்கள் இரங்கல் பதிவில் பதிவிட்டுள்ளனர்.ட
Bizarre News: குடும்பத்தினருக்கு நிதி திரட்டல்
மேலும் கார்சனின் உயிரிழப்பை தொடர்ந்து அவரது குடும்பத்தினருக்கு நிதி ஆதரவு அளிக்கும் வகையில் இணையதளம் நிதி திரட்ட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, கடந்த புதன்கிழமை வரை இணையதளமும் மூலம் மொத்தம் 50 ஆயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் நிதி திரட்டப்பட்டது.
