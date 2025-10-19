24 வயது பெண்ணுடன் 74 வயது நபர் திருமணம்... பெண் வீட்டாருக்கு ரூ.2 கோடி - கடைசியில் ட்விஸ்ட்

Bizarre Marriage News: 90s கிட்ஸ் இன்னும் தங்களுக்கு காதலி செட்டாகவில்லை, பெற்றோர் தேடியும் பெண் கிடைக்கவில்லை என திருமணம் நடைக்கவில்லை என புலம்பி, மூக்குச்சிந்தி கொண்டிருக்கும் காலகட்டத்தில், 74 வயதான ஒருவர் தனது இந்த வயதில் மேற்கொண்ட திருமணத்தை வைத்து உலகையே ஈரத்திருக்கிறார் எனலாம்.
இந்தோனேஷியா நாட்டைச் சேர்ந்த 74 வயது ஆண் ஒருவர், 24 வயது பெண்ணை திருமணம் செய்திருக்கிறார். இந்த திருமணத்தை செய்வதற்காக அந்த நபர், அவரின் இளம் மனைவிக்கு சுமார் ரூ.2 கோடியையும் கொடுத்துள்ளார். அப்படியிருக்க, அந்த திருமண வீட்டில் புகைப்படம், வீடியோ எடுத்தவர்களுக்கு உரிய தொகையை செலுத்தாமல் புதுமண தம்பதி காணாமல் போய்விட்டதாக அளிக்கப்பட்ட புகாருக்கு பின்தான் இச்சம்பவம் பொதுவெளிக்கு வந்தது.
South China Morning Post ஊடகம் வெளியிட்ட செய்தியின்படி, கிழக்கு ஜாவாவின் பாசிடன் ரீஜென்சியில் கடந்த அக்டோபர் 1ஆம் தேதி ஆடம்பரமான முறையில் திருமணம் நடைபெற்றது என்றும் அந்நிகழ்வில் டர்மன் என்ற 74 வயதான மணமகன், 24 வயதான ஷெலா அரிகாவை மணமுடித்தார் என்றும் தெரிகிறது. டர்மனா, அரிகாவுக்கு மிகப்பெரிய மணமகள் பரிசாக வழங்கினார் என்றும் தெரிய வருகிறது.
அதாவது, முதலில் பெண்ணுக்கு ரூ.60 லட்சம் அளவில் வழங்கப்பட இருப்பதாக கூறப்பட்டாலும், இறுதியில் ரூ.1.8 கோடி அளவில் வழங்கப்பட்டதாம். மணமகள் மட்டுமின்றி திருமணத்திற்கு வந்தவர்களுக்கு பணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது ஒவ்வொருவருக்கும் ரூ.6 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அப்படியிருக்க, அந்த ஜோடி புகைப்படம் எடுத்தவர்களுக்கு மட்டும் பணம் கொடுக்காமல் தப்பித்துச் சென்றது ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்தது. இதுகுறித்து ஆன்லைனிலும் சில தகவல்கள் பரவி வந்துள்ளன. அதாவது, மணப்பெண் வீட்டார் கொடுத்த இருச்சக்கர வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு, 74 வயதான நபர் தப்பித்துச் சென்றுவிட்டார் என்றும், அவர் பெண்வீட்டாருக்கு கொடுத்த காசோலையும் போலியாக இருக்கலாம் என்றும் தகவல்கள் பரவின.
இந்த தகவல்கள் பரவியதை அடுத்து, டர்மன் அவரது சமூக வலைதளத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதில், தான் பெண்வீட்டாருக்கு வழங்கிய காசோலை போலியானது இல்லை என ஆதாரத்துடன் கூறியிருக்கிறார். மேலும், தான் தனது மனைவியை தனியாக விட்டு எங்கும் ஓடவில்லை என்றும் தாங்கள் இன்னும் ஒன்றாகவே வாழ்ந்து வருகிறோம் என்றும் தெரிவித்தார். இதனை பெண்வீட்டாரும் உறுதி செய்துள்ளனர். அதாவது, அந்த ஜோடி தற்போது ஹனிமூன் சென்றிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. மறுபுறம் புகைப்படக்காரர்கள் கொடுத்த புகாரையும் அதிகாரிகள் தற்போது விசாரித்து வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | 25,000 அமெரிக்கர்கள் இறந்திருப்பார்கள்... இது மட்டும் நடந்திருந்தால் - டிரம்ப் போட்ட குண்டு!
மேலும் படிக்க | 2026இல் பூமிக்கு இத்தனை ஆபத்துகள் வருமா? பாபா வாங்கா சொல்லும் கணிப்புகள் என்ன?
மேலும் படிக்க | சீரியல் கில்லர் அழகி! 5 மாதங்களில் இத்தனை கொலையா? நடந்தது என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ