தெரு நாய்க்கு கார் கம்பனியில் வேலை! இந்த அதிசயத்தை பாருங்களேன்!

Street Dog Became Salesman: பிரேசிலின் எஸ்பிரிடோ சான்டோ மாநிலத்தில் உள்ள Hyundai Prime என்ற கார் ஷோரூமில் ஒரு தெரு நாய் அடிக்கடி உணவும் தங்குமிடமும் தேடி வந்தது.
அங்கு பணிபுரிந்த ஊழியர்கள் அந்த நாயின் அமைதியான, அன்பான இயல்பால் கவரப்பட்டனர். தினசரி அவர்களுடன் பழகி வந்த அந்த நாயை, இறுதியில் “Tucson Prime” என்ற பெயரில் தத்தெடுத்து, அதிகாரப்பூர்வமாக ஷோரூமின் கார் விற்பனையாளர் ஆக அறிவித்தனர். இந்த சம்பவம் 2020-ஆம் ஆண்டு நடந்தாலும், தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
மேலும், Tucson Prime-க்கு ஒரு ஊழியர் அடையாள அட்டை (ID card) கொடுக்கப்பட்டு, வாடிக்கையாளர்களுடன் நேரடியாக பழகும் அனுமதியும் அளிக்கப்பட்டது. வாடிக்கையாளர்கள் வாகனம் வாங்க வரும்போது Tucson Prime-இன் வரவேற்பை அனுபவித்து மகிழ்ந்தனர். பலர் குறிப்பாக அந்த நாயை சந்திக்கவே ஷோரூமுக்கு வந்ததாக ஊழியர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர்.
இந்த கதை சமூக வலைதளங்களில் 2020-ஆம் பகிரப்பட்டதும், உலகம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. Tucson Prime-இன் புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் வைரலாக, Hyundai நிறுவனத்துக்கே பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தன. அத்துடன், Tucson Prime Hyundai விளம்பர முகவராகவும் தேசிய அளவில் பிரபலமானது.
சுருக்கமாக:
- 2020-ல் பிரேசிலின் Hyundai Prime ஷோரூமில் சம்பவம்.
- உணவும் தங்குமிடமும் தேடி வந்த தெருநாய்.
- ஊழியர்கள் அன்பில் கவரப்பட்டு தத்தெடுத்தனர்.
- "Tucson Prime" என பெயர் சூட்டினர்.
- அதிகாரப்பூர்வமாக கார் விற்பனையாளர் அறிவிப்பு.
- தனிப்பட்ட ID கார்டு வழங்கப்பட்டது.
- வாடிக்கையாளர்களை நேரடியாக வரவேற்றது.
- வாடிக்கையாளர்கள் Tucson Prime-ஐ விரும்பினர்.
- கதை சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.
- Hyundai விளம்பர முகவராகவும் பிரபலமானது.
- தற்போது வைரலாகும் இந்த போஸ்ட், 2020-இல் நடந்த சம்பவம்.
