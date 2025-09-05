English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆப்கானிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்... 2 ஆயிரத்தை தாண்டிய உயிரிழப்பு - டெல்லியில் நில அதிர்வு

Afghanistan Earthquake: ஆப்கானிஸ்தானில் நேற்றிரவு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், டெல்லி, ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளிட்ட வட இந்திய பகுதிகளிலும் நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 5, 2025, 09:44 AM IST
  • ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு வாரத்தில் 3வது நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
  • கடந்த ஞாயிறு, செவ்வாய் அன்றும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
  • பலி எண்ணிக்கை 2,205 ஆக உயர்வு

ஆப்கானிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்... 2 ஆயிரத்தை தாண்டிய உயிரிழப்பு - டெல்லியில் நில அதிர்வு

Afghanistan Earthquake, Tremors Felt  In India: ஆப்கானிஸ்தானின் தெற்கு பகுதியில் நேற்றிரவு 6.2 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஜெர்மன் புவி அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் நிலநடுக்கத்தின் எதிரொலியாக இந்தியாவின் டெல்லி-தேசிய தலைநகர் பகுதியிலும், ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளிட்ட வட இந்தியாவின் சில பகுதிகளிலும் நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீநகர் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

நள்ளிரவில் கட்டிடங்கள் குலுங்கியதாகவும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மக்கள் வீட்டைவிட்டு வெளியே ஓடிவந்து சாலைகளில் தஞ்சம் அடைந்ததாக மக்கள் தகவல் தெரிவித்தனர். இந்தியாவில் எங்கும் சேதம் அல்லது உயிரிழப்புகள் குறித்த உடனடி தகவல்கள் எதுவும் வரவில்லை.

Afghanistan Earthquake: 5 நாள்களில் 3 பெரிய நிலநடுக்கம்

தெற்கு ஆப்கானிஸ்தானில் 160 கி.மீ., ஆழத்தில் நேற்றிரவு 10.26 மணிக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்படப்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஒரு வாரக் காலத்தில் ஆப்கானிஸ்தானை தாக்கும் மூன்றாவது நிலநடுக்கும் இதுவாகும். கடந்த ஞாயிறு (ஆக. 31) அன்று ஆப்கானிஸ்தானில் 6.3 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது, தொடர்ந்து செவ்வாய் (செப். 2) அன்று 5.3 ரிக்டர் அளவில் 2வது நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருந்தது.

Afghanistan Earthquake: உயரும் பலி எண்ணிக்கை

கடந்த ஆக. 31இல் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் சுமார் 2000க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தாலிபான் அரசாங்கம் அளித்த தகவலின்படி, பலி எண்ணிக்கை 2,205 என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் குனார் மாகாணத்தில்தான் அதிக பலி எண்ணிககை பதிவாகி உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 3,600க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர். பல்வேறு கிராமங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக தரைமட்டமாயின. இதனால், பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வீடற்றவர்களாக திண்டாடி வருகின்றனர்.

Afghanistan Earthquake: 98% கட்டடங்கள் சேதம்

தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றனர். இடிபாடுகள் அதிகம் இருப்பதாலும், நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பகுதிகளுக்குச் செல்வது கடினமாக இருப்பதாலும் மீட்புப் பணிகள் சுணக்கம் கண்டதாக கூறப்பட்டது. குனார் மாகாணத்தில் 98% கட்டடங்கள் முற்றிலும் அழிந்தன அல்லது சேதமடைந்தன என்றும் இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் வீடற்றவர்களாகிவிட்டனர் என்றும் இஸ்லாமிய நிவாரண அமைப்பு என்ற சர்வதேச அரசு சாரா அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக 6,700க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் தரைமட்டமாகிவிட்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

தொடர் நிலநடுக்கங்களுக்கு மத்தியில் வீடு இல்லாமல் வெளிப்புறத்தில் வசித்து வரும் இக்கட்டான நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மேலும், காணாமல் போன குடும்பத்தினரை பலரும் தொடர்ந்து தேடி வருகின்றனர். கிராமவாசிகளே உருவாக்கிய ஸ்ட்ரெச்சர்களில் உடல்களை மக்கள் சுமந்து செல்வதாகவும் கூறப்படுகிறது. மனிதநேய உதவிகளுக்காக அங்குள்ள மக்கள் காத்திருக்கின்றனர். 

மக்களின் நிலைமை தொடர்ந்து மோசமடைந்து வருவதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் உதவி குழுக்கள் எச்சரித்துள்ளன. ஆப்கானிஸ்தானில் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் சுமார் 84 ஆயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர்களுக்கு உணவு, தங்குமிடம் மற்றும் மருத்துவப் பொருட்கள் அவசரமாகத் தேவைப்படுவதாகவும் சர்வதேச செஞ்சிலுவை சங்கம், ரெட் கிராஸ், IRFC போன்ற அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Afghanistan, Afghanistan Earthquake, Tremors, Delhi, Jammu Kashmir

