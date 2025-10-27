கர்ப்பமாக இருக்கும் AI அமைச்சர்! 83 குழந்தைகளுக்கு தாயா? அறிவியல் ஆச்சரியம்..

Albania AI Minister Diella Pregnant : அல்பேனியாவின் முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு அமைச்சரான, டயல்லா என்கிற AI, 83 குழந்தைகளுக்கு தாயாக போவதாக, பிரதமர் எடி ராமா தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
முதல் ஏஐ அமைச்சர்:
AI-ன் ஆதிக்கம், அனைத்து துறைகளிலும் நுழைந்து விட்டது. ஏஐ கேர்ள் பிரண்ட், ஏஐ பாய் பிரண்ட் என ஏஐ-ல் இப்போது இல்லாத விஷயமே இல்லை என்று கூறலாம். இதையடுத்து, சில மாதங்களுக்கு முன்பு, அல்பேனியா நாட்டில் முதல் ஏஐ அமைச்சரும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார்.
தென்கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான அல்பேனியாவில், கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில்தான் இந்த ஏஐ அமைச்சர் நியமிக்கப்பட்டார். இந்த ஏ-ஐக்கு ‘டயல்லா’ என்று பெயரிடப்பட்டது. இந்த அமைச்சரை, பொது கொள்முதல் துறைக்கு நியமித்தனர். முறைகேடு ஏதும் நடைபெறாமல் இருக்கவும், நடக்கும் விஷயங்கள் வெளிப்படத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கிலும் இந்த ஏஐ-அமைச்சரானது நியமிக்கப்பட்டது. இந்த துறையும், தற்போது ஓராண்டுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வந்தது.
83 குழந்தைகளுக்கு தாய்!
சமீபத்தில், அல்பேனிய பிரதமர் எடி ராமா ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அதில், செயற்கை நுண்ணறிவால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த அமைச்சர், தற்போது கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் இவருக்கு 83 குழந்தைகள் பிறக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
அதாவது, ஒவ்வொரு சோசலிஸ்ட் கட்சி எம்.பிக்களுக்கும் உதவும் வகையில், ஏஐ உதவியாளர்கள் (குழந்தைகள்) நியமிக்கப்பட இருக்கின்றனர். இப்படி செயற்கையாக உருவாக்கப்படும் ஏஐ உதவியாளர்கள், பார்லிமெண்ட் நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் பதிவு செய்பவர்களாக இருப்பர்.
இந்த ஏஐ உதவியளர்கள், எம்.பிக்கள் அவையில் இல்லாத போதும், அவர்கள் தவறவிட்ட விஷயங்களை தெரிவிப்பர் என்றும், தேவைப்பட்டால் எதிர்கட்சியின் கேள்விகளுக்கு அவையிலும் பதில் அளிப்பர் என்றும் பிரதமர் கூறியிருக்கிறார். இது, அடுத்த ஆண்டு இறுதியில் முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வர இருக்கிறது.
இதை, டயல்லா என்கிற அந்த ஏஐ உருவாக்க இருப்பதால், அந்த அமைச்சர் கர்ப்பமாக இருப்பதாக பிரதமர் இப்படி குறிப்பிட்டுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.
பெயர் அர்த்தம்:
அல்பேனிய ஏஐ அமைச்சரான Diellaவின் பெயருக்கு பின்னால் ஒரு காரணமும் இருக்கிறது. இதற்கு, அல்பேனிய மொழியில் ‘சூரியன்’ என்று அர்த்தமாம். ஊழலற்ற, முழுமையான வெளிப்படத்தன்மையுடன் கூடிய கொள்முதல் துறையை இந்த ஏஐ கையாள்வதால் இதற்கு இப்படியொரு பெயர் வைக்கப்பட்டது. இந்த ஏஐ அமைச்சரும், பார்ப்பதற்க்கு பாரம்பரிய அல்பேனிய உடையணிந்த ஒரு பெண்ணின் உருவத்தில் காட்சி அளிக்கும்.
இதற்கு முன்னர் இந்த ஏஐ அமைச்சர், ஈ-அல்பேனியா தளத்தில் மெய்நிகர் உதவியாளராக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, பொதுமக்களுக்கும் வணிக நிறுவனங்களுக்கும் அரசு ஆவணங்களை பெறுவதில் உதவி வந்தார். இந்த ஏஐ அமைச்சரும், அவரது ‘குழந்தைகளும்’ கண்டிப்பாக அரசியலிலும், தொழில்நுட்ப உலகிலும் பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வருவர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
