  • 25,000 அமெரிக்கர்கள் இறந்திருப்பார்கள்... இது மட்டும் நடந்திருந்தால் - டிரம்ப் போட்ட குண்டு!

25,000 அமெரிக்கர்கள் இறந்திருப்பார்கள்... இது மட்டும் நடந்திருந்தால் - டிரம்ப் போட்ட குண்டு!

Donald Trump: போதைப்பொருள் கடத்தல் நீர்மூழ்க்கி கப்பல் தாக்கப்பட்டதாகவும், இது கரைக்கு வந்திருந்தால் 25 ஆயிரம் அமெரிக்கர்கள் உயிரிழந்திருப்பார்கள் என்றும் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 19, 2025, 12:38 PM IST
  • இந்த தாக்குதலில் 2 பயங்கரவாதிகள் உயிரிழப்பு
  • மேலும் இதில் 2 பேர் பிடிபட்டுள்ளனர்.
  • அந்த 2 பேரையும் அவரவர் நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பி உள்ளனர்.

25,000 அமெரிக்கர்கள் இறந்திருப்பார்கள்... இது மட்டும் நடந்திருந்தால் - டிரம்ப் போட்ட குண்டு!

America Attacked Drug Carrying Submarine: கரீபியன் தீவுகளில் இருந்து நன்கு அறியப்பட்ட போதைப்பொருள் கடத்தல் பாதையில், அமெரிக்க கடற்கரையை நோக்கி வந்துகொண்டிருந்த சந்தேகத்திற்குரிய போதைப்பொருள் கடத்தல் நீர்மூழ்கிக் கப்பலை, அமெரிக்க ராணுவம் தாக்கி அழித்தொழித்ததாக அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.

Donald Trump: டிரம்ப் போட்ட பதிவு

இதுகுறித்து டொனால்ட் டிரம்ப் அவரது Truth சமூக வலைதளத்தில், "அமெரிக்காவை நோக்கி நன்கு அறியப்பட்ட போதைப்பொருள் கடத்தல் கடல் பாதையில் சென்று கொண்டிருந்த மிகப் பெரிய போதைப்பொருள் கடத்தல் நீர்மூழ்கிக் கப்பலை அழித்தது எனக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய மரியாதை. இந்தக் கப்பலில் பெரும்பாலும் ஃபென்டானைல் மற்றும் பிற சட்டவிரோத போதைப்பொருட்கள் நிறைந்திருந்ததாக அமெரிக்க உளவுத்துறை உறுதிப்படுத்தியது" என பதிவிட்டுள்ளார். 

Donald Trump: 25,000 பேர் இறந்திருப்பார்கள்...

மேலும் அந்த பதிவில், "இந்த தாக்குதலில் பயங்கரவாதிகள் இருவர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பலை கரைக்கு வந்திருந்தால், குறைந்தது 25 ஆயிரம் அமெரிக்கர்கள் இறந்துவிடுவார்கள். உயிர்பிழைத்த இரண்டு பயங்கரவாதிகளும் தடுப்புக்காவலில் எடுக்கப்பட்டு, வழக்குத் தொடர அவர்களின் சொந்த நாடுகளான ஈக்வடார் மற்றும் கொலம்பியாவுக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுகிறார்கள்" என தகவல் அளித்துள்ளார். உயிர்பிழைத்தவர்களை  அமெரிக்க படைகள் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீட்டு, போர் கப்பலுக்கு கொண்டுசென்றனர்.

கொலம்பியா அரசும் தங்கள் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் கைதாகியிருப்பதை உறுதிசெய்துள்ளது. கொலம்பியா அதிபர் குஸ்டாவோ பெட்ரோ அவரது X பக்கத்தில், "நல்வாய்ப்பாக அவர் உயிருடன் இருக்கிறார், அவர் சட்டத்தின் படி தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

Donald Trump: அமெரிக்கா பொறுத்துக்கொள்ளாது

தொடர்ந்து, இந்த தாக்குதலில் அமெரிக்கப் படைகளுக்கு பாதிப்புகள் ஒன்றுமில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், "எனது கண்காணிப்பின் கீழ், நிலம் அல்லது கடல் வழியாக சட்டவிரோத போதைப்பொருட்களைக் கடத்தும் போதைப்பொருள் பயங்கரவாதிகளை அமெரிக்கா பொறுத்துக்கொள்ளாது" என உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளார். இந்த தாக்குதல் குறித்த கருப்பு வெள்ளை வீடியோ அமெரிக்க ராணுவத்தின் X பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.

Donald Trump: இதுவரை 29 பேர்...

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வரை அமெரிக்கா, இதுபோன்ற சந்தேகத்திற்குரிய போதைபொருள் கடத்தலை செய்யும் கப்பல்களை இந்த பகுதியில் தாக்கியதில் 27 பேர் உயிரிழந்தனர். தற்போது 2 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்ததின்படி, உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 29 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 

