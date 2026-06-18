/அமெரிக்கா - ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தம்: டிரம்ப் அறிவித்த 14 அம்சங்கள்! யாருக்கு லாபம்? முழு விபரம்

அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையேயான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அமைதி ஒப்பந்தம் (MoU) உலக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நீடித்து வந்த பதற்றத்தைத் தணிக்கும் வகையில், 14 முக்கிய அம்சங்களைக் கொண்ட இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. இது வெறும் இரு நாட்டுப் பிரச்சினை மட்டுமல்லாமல், உலகப் பொருளாதாரம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலையிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது.
லெபனான் மற்றும் ஹிஸ்புல்லா முனைகள் உட்பட அனைத்துப் பகுதிகளிலும் உடனடியாக முழுமையான போர்நிறுத்தம் அமல்படுத்தப்படும்.
இரு நாடுகளும் பரஸ்பரம் தங்களின் இறையாண்மையை மதித்து நடக்க வேண்டும். ஒரு நாட்டின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் மற்றொரு நாடு தலையிடக் கூடாது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகளைச் செயல்படுத்துவதைக் கண்காணிக்க 60 நாட்கள் அவகாசம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவைப்பட்டால் இருதரப்பு ஒப்புதலுடன் இது நீட்டிக்கப்படலாம்.
ஓமன் வளைகுடா மற்றும் ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு வெளியே அமெரிக்கா விதித்திருந்த கடற்படை முற்றுகை அடுத்த 30 நாட்களுக்குள் படிப்படியாக வாபஸ் பெறப்படும்.
ஈரான் தனது கடல் பகுதியில் வைத்துள்ள கடற்படை கண்ணிவெடிகளை ஒரு மாதத்திற்குள் அகற்றி, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகச் செல்லும் வணிகக் கப்பல்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
போரினால் பாதிக்கப்பட்ட ஈரானின் மறுசீரமைப்புப் பணிகளுக்காக 300 பில்லியன் டாலர் நிதி வழங்கப்படும். (அமெரிக்கா இதனைத் தன் சொந்தப் பணத்திலிருந்து தராமல், வளைகுடா நாடுகள் மூலம் ஏற்பாடு செய்யும் எனக் கூறியுள்ளது).
அமெரிக்கா மற்றும் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் விதித்துள்ள அனைத்துப் பொருளாதாரத் தடைகளும் நீக்கப்படும். ஆனால், இதற்கெனத் தனிக் காலக்கெடு இல்லை; ஈரானின் செயல்பாடுகளைப் பொறுத்தே இது நடக்கும்.
ஈரான் தன்னிடம் உள்ள ஆயுதத் தரத்திலான யுரேனியத்தை சர்வதேச அணுசக்தி முகமையிடம் (IAEA) ஒப்படைக்க வேண்டும். எனினும், மின் உற்பத்தி போன்ற அமைதி வழித் தேவைகளுக்காக யுரேனியம் செறிவூட்ட ஈரானுக்கு அனுமதி உண்டு.
அடுத்த 60 நாட்களுக்கு அமெரிக்கா தனது கூடுதல் படைகளையோ, போர் விமானங்களையோ மத்திய கிழக்கில் உள்ள தளங்களில் குவிக்கக் கூடாது. ஈரானும் தனது அணுசக்தித் திட்டங்களை தற்போதைய நிலையிலேயே வைத்திருக்க வேண்டும்.
சர்வதேச வங்கிகளில் முடக்கப்பட்டுள்ள ஈரானின் 25 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் விடுவிக்கப்படும். இதன் தொடக்கமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) ஏற்கனவே 3 பில்லியன் டாலரை ஈரானுக்கு வழங்கத் தொடங்கியுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் அமலாக்கத்தைக் கண்காணிக்க இருதரப்பு கூட்டுக் குழு ஒன்று அமைக்கப்படும்.
இந்த ஒப்பந்தத்தை அமெரிக்கா நடுவில் கைவிடாமல் இருக்க, ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் 5 நிரந்தர உறுப்பு நாடுகள் (அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனா, பிரான்ஸ், பிரிட்டன்) இதற்குப் பிணை ஒப்பந்தக்காரர்களாக (Guarantors) செயல்படுவார்கள்.
இந்த ஒப்பந்தத்தைப் பொறுத்தவரை அமெரிக்காவை விட ஈரான் அதிகப் பலன்களைப் பெற்றுள்ளதாக அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
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அம்சங்கள்
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ஈரானுக்கு என்ன?
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அமெரிக்காவுக்கு என்ன?
|பொருளாதாரம்
|$300 பில்லியன் புனரமைப்பு நிதி மற்றும் முடக்கப்பட்ட $25 பில்லியன் சொத்துக்கள் ரிலீஸ்.
|நிதி ரீதியாக நேரடிப் பாதிப்பில்லை (வளைகுடா நாடுகள் பொறுப்பேற்பதால்).
|அரசியல் நிலைப்பாடு
|ஈரானில் ஆட்சி மாற்றத்தை (Regime Change) ஏற்படவில்லை
|ஈரானை அணு ஆயுதங்கள் செய்யவிடாமல் தடுத்துவிட்டோம் என்கிற அரசியல்
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பாதுகாப்பு
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பொருளாதாரத் தடைகள் நீக்கம் மற்றும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மீதான கட்டுப்பாடு மீண்டும் கைக்கு வருதல்.
|மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளங்கள் மீதான ஈரானின் ஏவுகணைத் தாக்குதல்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தம்
டொனால்ட் டிரம்ப் இந்த ஒப்பந்தத்தை ஒரு பெரிய வெற்றியாகக் கொண்டாடினாலும், இதற்குப் பின்னால் அமெரிக்காவின் உள்நாட்டு அரசியல் காரணங்கள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த ஒப்பந்தத்தை இஸ்ரேல் முற்றிலும் நிராகரித்துள்ளது. "நாங்கள் இந்த அமைதி ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல" என்று கூறியுள்ள இஸ்ரேல், லெபனான் மற்றும் பிற பகுதிகளில் உள்ள ஹிஸ்புல்லா இலக்குகள் மீது தொடர்ந்து வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. எனவே, இந்த 60 நாட்கள் அமைதி நீடிக்குமா என்பதில் இன்னும் சந்தேகம் உள்ளது.
இருப்பினும், இந்த ஒப்பந்தச் செய்தியால் சர்வதேசச் சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் (Crude Oil) விலை பேரலுக்கு 120 டாலரிலிருந்து 80 டாலராகக் குறைந்துள்ளது. இது இந்தியாவிலும் பெட்ரோல், டீசல் விலையைக் குறைக்க வழிவகுக்கும் என்பதால் உலக நாடுகளுக்கு இது ஒரு நிம்மதியான செய்தியாக அமைந்துள்ளது.