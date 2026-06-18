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அமெரிக்கா - ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தம்: டிரம்ப் அறிவித்த 14 அம்சங்கள்! யாருக்கு லாபம்? முழு விபரம்

அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே கையெழுத்தாகியுள்ள 14 அம்ச அமைதி ஒப்பந்தத்தின் பின்னணி, பொருளாதாரத் தடைகள் நீக்கம், $300 பில்லியன் நிதி மற்றும் உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு ஆகியவற்றின் முழுமையான அரசியல் அலசல்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 18, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:41 PM IST
அமெரிக்கா - ஈரான் அமைதி ஒப்பந்தம்: டிரம்ப் அறிவித்த 14 அம்சங்கள்! யாருக்கு லாபம்? முழு விபரம்
Image Credit: AI Generated | US-Iran Peace Deal: 14 Key Points Explained

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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