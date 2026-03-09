எண்ணெய் கிணறுகளை தொடாதீங்க... இஸ்ரேல் மீது டென்ஷனாகும் அமெரிக்கா - பின்னணி என்ன?

America Warns After Israel Attack On Iran Oil Tank: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா நாடுகள் இணைந்து கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி முதல் தொடர்ச்சியாக ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. 10 நாள்களை கடந்துவிட்ட நிலையில், போர் பதற்றம் குறைவதற்கான சூழலே இல்லை. தற்போது மத்திய கிழக்கு நாடுகள் முழுவதும் போர் பதற்றம் பற்றி எரிகிறது.
இஸ்ரேலை பாராட்டும் அமெரிக்கா
ஈரான் மீதான தாக்குதலால் இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இடையேயான உறவும் பலமாகியிருப்பதாக தெரிகிறது. அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஆகியோர் இடையேவும் நல்லுறவு நீடிப்பதும் தெரிகிறது. ஈரானிய அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பதில் இஸ்ரேலின் ராணுவ நடவடிக்கைகளை பல சந்தர்பங்களில் அமெரிக்க வெகுவாக பாராட்டியிருக்கிறது. இஸ்ரேல் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு தாக்குதல் முயற்சியையும் அமெரிக்கா பாராட்டி வந்தது.
இஸ்ரேல் தாக்குதல்
ஆனால், ஈரானின் எண்ணெய் கிடங்குகளை இஸ்ரேல் ராணுவம் தாக்கியது, அமெரிக்காவுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஈரானின் கச்சா எண்ணெய் பொருளாதாரத்தை இஸ்ரேல் குறிவைப்பது குறித்த தனது கவலையை செனட்டர் லிண்ட்சே கிரஹாம் தெரிவித்தார்.
ஈரான் கிடங்கை தாக்க வேண்டாம்
லிண்ட்சே கிரஹாம் அவரது X பக்கத்தில், "ஈரானின் கொடுங்கோன்மை ஆட்சியை வீழ்த்துவதில் நட்பு சக்தியான இஸ்ரேல் அற்புதமான திறனை காட்டியிருக்கிறது. அமெரிக்காவும் மிகவும் நன்றியுணர்வுடன் உள்ளது. ஈரானிய மக்களே தங்களின் தலைவிதியை நிர்ணயிக்கும் நாள் விரைவில் வரும்.
அந்த வகையில், நீங்கள் எந்த இலக்குகளை தேர்ந்தெடுக்கிறீர்களே என்பதில் கவனமாக இருங்கள். இந்த ஆட்சி கவிழும்போது, புதிய மற்றும் சிறந்த வாழ்க்கையைத் தொடங்குவார்கள். அப்போது அவர்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பை முடக்காத வகையில் ஈரானிய மக்களை விடுதலை செய்வதே எங்கள் குறிக்கோள். ஈரானின் எண்ணெய் பொருளாதாரம் அவர்களின் முயற்சிக்கு அவசியமானதாக இருக்கும்" என்றார்.
Our allies in Israel have shown amazing capability when it comes to collapsing the murderous regime in Iran. America is most appreciative.
However, there will be a day soon that the Iranian people will be in charge of their own fate, not the murderous ayatollah’s regime.
In…
— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 9, 2026
கண் வைத்திருக்கும் அமெரிக்கா
அதாவது, ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு பின்னர் ஈரானின் எதிர்காலத்திற்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்பதாலும், உலகளவில் எரிபொருள் பிரச்னை வெடிக்கக் கூடாது என்பதற்காகவும் ஈரான் எண்ணெய் கிடங்குகள் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலை அமெரிக்க எதிர்ப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், ஈரானின் எண்ணெய் வளத்தின் மேல் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு கண் இருப்பதையும் இது காட்டுகிறது.
ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் உள்ள 30 எண்ணெய் சேமிப்பு கிடங்குகள் மீது இஸ்ரேல் வான்வழித் தாக்குதல் மேற்கொண்டது. இது கச்சா எண்ணெய் விலையை சந்தையில் உயர்த்தும் அபாயம் ஏற்படலாம், கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்படாடு ஏற்படலாம், நீண்ட கால பிரச்னையை ஏற்படுத்தலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.
கச்சா எண்ணெய் விலை உயரும் அபாயம்
பெட்ரோலிய ஏற்றுமதி நாடுகளின் அமைப்பில் (OPEC), ஈரான் நான்காவது பெரிய கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியாளராக உள்ளது. ஈரான் தினமும் 3 மில்லியன் பீப்பாய்களுக்கு மேல் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை செய்கிறது. மேலும் ஈரானுக்கு அருகில் உள்ள ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே உலகத்தின் கச்சா எண்ணெய்யில் 20% அளவிற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. இஸ்ரேல் - ஈரான் தாக்குதல் தொடர்ந்து, கச்சாய் எண்ணெய் விலை 7% அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது, கச்சா எண்ணெய்யின் விலை ஒரு பீப்பாய் 83 அமெரிக்க டாலர்கள் அளவில் தற்போது விற்பனையாகிறது. இதே போர் பதற்ற நிலை நீடித்தால் 120 அமெரிக்க டாலர்கள் முதல் 150 அமெரிக்க டாலர்கள் வரை உயரும் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது.
தற்சமயம் ஈராக்கின் கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி நிறுத்தப்பட்டது, கத்தாரின் LNG ஏற்றுமதி நிறுத்தப்பட்டது, சௌதி அரேபியாவில் எண்ணெய் கிடங்குகள் மூடப்பட்டிருப்பது உள்ளிட்டவை ஏற்கெனவே சந்தையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என அமெரிக்கா அச்சப்படும் நிலையில், தற்போது ஈரானின் எண்ணெய் கிடங்குகள் மீது இஸ்ரேலின் தாக்குதல் இதை நிலையை மேலும் மோசமாக்கும் என்றும் அமெரிக்க அச்சப்பட வாய்ப்புள்ளது.
மேலும் படிக்க | காமேனியின் மகன் இருக்காரா...? இறந்துவிட்டாரா...? ஈரான் உச்சபட்ச தலைவரின் கதி என்ன?
மேலும் படிக்க | 'தப்பு பண்ணிட்டியே சிங்காரம்' உச்சக்கட்ட வெறியில் ஈரான்... அமெரிக்காவுக்கு பெரிய வார்னிங்
மேலும் படிக்க | Strait of Hormuz | ஹார்முஸ் நீரிணை ஏன் இவ்வளவு முக்கியம்? உலகப் பொருளாதாரத்தை உலுக்கும் எரிசக்திப் போர்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ