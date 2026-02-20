டிரம்பிற்கு ஆப்பு... இனி வரி விதிக்க முடியாது... அமெரிக்க நீதிமன்ற தீர்ப்பு சொல்வது என்ன?

Donald Trump Global Tariff Struck Down: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், உலக நாடுகள் மீது விதித்து வரும் உலகளாவிய இறக்குமதி வரியை, அந்நாட்டு உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு டிரம்பின் வர்த்தக கொள்கைக்கு பெரிய பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது. உலக வர்த்தக உறவுகள், அமெரிக்க பொருளாதார கொள்கையில் இத்தீர்ப்பு முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
அதிபருக்கு அதிகாரம் இல்லை
உலக நாடுகள் மீது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கடுமையாக இறக்குமதி வரியை விதித்து வந்தார், IEEPA எனும் அமெரிக்காவின் தேசிய அவசர நிலை சட்டத்தை பயன்படுத்தி டிரம்ப் இந்த வரிகளை விதித்து வந்தார். ஆனால், இந்த சட்டம் தனிப்பட்ட முறையில் வரி விதிக்கும் அதிகாரத்தை அதிபருக்கு வழங்கவில்லை என நீதிமன்றம் அதன் தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளது. இறக்குமதி வரிகளை விதிக்கும் அதிகாரம் என்பது அமெரிக்க அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி காங்கிரஸின் கைகளில் உள்ளது என்றும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
டிரம்பிற்கு கண்டனம்
மேலும், "அமெரிக்கா உளகின் மற்ற நாடுகளுடன் போரில் இல்லை" என நீதிபதிகள் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர், இதன்மூலம் டிரம்பின் கடுமையான வர்த்தக அணுகுமுறைக்கு நேரடி கண்டனமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதுவரை உலக நாடுகளுக்கு எதிராக விதித்திருந்த விரிவான இறக்குமதி வரிகள் அனைத்தும் சட்டவிரோதம் என நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்த தீர்ப்பு 6-3 என்ற வாக்குகளின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அமெரிக்காவில் ஏற்படும் தாக்கம்
அமெரிக்க பொருளாதார கொள்கையில் பெரிய மாற்ற இந்த தீர்ப்பு ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, ஏற்கெனவே கடுமையான இறக்குமதி வரி விதிப்பால், அமெரிக்க அரசு பெரும் வருவாயை பெற்றுள்ளது. இந்த தீர்ப்பின் மூலம் அந்த வரிகளை செலுத்திய நிறுவனங்கள், அவற்றை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும் என அமெரிக்க அரசு மீது வழக்கு தொடரவும் வாய்ப்புள்ளது. இதன்மூலம் அமெரிக்க அரசின் வரிச்சுமை அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. எதிர்காலத்தில் எந்த அமெரிக்க அதிபரும் அவசரநிலை சட்டத்தை பயன்படுத்தி பெரிய பொருளாதார முடிவுகளை தனிப்பட்ட முறையில் எடுக்க முடியாது என்பதை இத்தீர்ப்பு உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.
இந்தியா கவனிக்க வேண்டியது...
இந்தியாவுக்கு 50% வரியை அமெரிக்க அதிபர் விதித்த நிலையில், இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்த தீர்ப்பு நீண்டகால நன்மையை அளித்துள்ளது, எதிர்காலத்தில் அதிபர் ஒருதலைப்பட்சமாக பெரியளவில் வரி விதிக்க இயலாது. வரி விதிப்பு அதிகாரம் காங்கிரஸுக்கே என நீதிமன்றம் தற்போது வலியுறுத்தி உள்ளது. முன்னர் விதிக்கப்பட்ட வரிகள் அனைத்தும் சட்ட விரோதம் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதால் இந்தியாவின் எஃகு, ஜவுளி, இரசாயன ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் இழப்பீடு கோரியோ அல்லது செலுத்திய வரிகளை திருப்பிச் செலுத்த கோரிய விண்ணப்பிக்க வழி கிடைக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
