English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • இந்தியப் பெண்ணை கேலி செய்த சீனா.. 18 மணி நேரம் கழித்து நடந்த சம்பவம்!

இந்தியப் பெண்ணை கேலி செய்த சீனா.. 18 மணி நேரம் கழித்து நடந்த சம்பவம்!

Arunachal Pradesh Woman Harassed : அருணாச்சலப் பிரதேசத்தை சீனாவின் பகுதியாகக் கருதும் சீன அதிகாரிகள், ஒரு இந்திய பெண்ணின் பாஸ்போர்ட்டை செல்லாதது என கூறி அவரை 18 மணி நேரம் விமான நிலையத்திலேயே காத்திருக்க வைத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Geetha Sathya Narayanan | Edited by - Yuvashree | Last Updated : Nov 25, 2025, 07:49 PM IST

Trending Photos

தலைவர் 173 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா? ஒரே ஒரு படம்தான் எடுத்திருக்கிறார்..
camera icon7
Thalaivar 173
தலைவர் 173 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா? ஒரே ஒரு படம்தான் எடுத்திருக்கிறார்..
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தீபத் திருவிழா! திருவண்ணாமலை செல்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு குட் நியூஸ்
camera icon7
TNSTC
தீபத் திருவிழா! திருவண்ணாமலை செல்பவர்களுக்கு தமிழக அரசு குட் நியூஸ்
அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்
camera icon7
Guru Peyarchi
அதிர்ஷ்டம் மினுமினுக்கும்! 2026-ல் குருவின் பெயர்ச்சியால் கோடீஸ்வரர்களாகப் போகும் அந்த 5 ராசிகள் இவர்கள்தான்
இந்தியப் பெண்ணை கேலி செய்த சீனா.. 18 மணி நேரம் கழித்து நடந்த சம்பவம்!

Arunachal Pradesh Woman Harassed : அருணாச்சலப் பிரதேசம் இந்தியாவின் அங்கம் என்றாலும், இதனை சீனா ஏற்காமல் தொடர்ந்து தங்கள் நாட்டின் பகுதியாகவே குறிப்பிடுகிறது. அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து அருணாச்சலப் பிரதேசம் 1972 ஆம் ஆண்டு பிரிக்கப்பட்டது. முதலில் யூனியன் பிரதேசமாக இருந்த நிலையில், 1987 ஆம் ஆண்டு தனி மாநில அந்தஸ்தைப் பெற்றது. ஆனால், அருணாச்சல பிரதேசத்தை இந்திய பிராந்தியமாக சீனா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அப்போதிலிருந்து குடியேற்றங்களும் சர்வதேச சட்டங்களை மீறி ராணுவ முகாம் அமைப்பது, சீன மொழி பெயர் சூட்டுவது போன்ற செயல்களில் சீனா ஈடுபட்டு வருகிறது. அருணாச்சலப் பிரதேசத்தை தெற்கு திபெத்திய பகுதி என்றும் சொந்தம் கொண்டாடுகிறது சீனா.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்நிலையில், இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் அருணாச்சலப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த பிரேமா வாங்ஜோம் தோங்டாக் என்ற பெண் கடந்த நவம்பர் 21 அன்று லண்டனில் இருந்து ஜப்பானுக்குப் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார். சீனாவின் ஷாங்காய் புடாங் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கிய அவர் அங்கிருந்து ஜப்பான் விமானத்தை பிடிப்பதற்காக காத்திருந்தார்.

ஆனால் அங்கு சீன அதிகாரிகள், பிரேமா அருணாச்சலப் பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் அவரது இந்திய பாஸ்போர்ட் செல்லாது என கூறி சுமார் 18 மணி நேரம் நிறுத்தி வைத்திருந்தனர். அருணாச்சல பிரதேசம் சீனாவின் ஒரு பகுதி என சீனா கூறி வருகிறது. இதுதொடர்பாக அவ்வப்போது சர்ச்சைக்குரிய வரைபடங்களை வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில்தான் பிரேமாவை நிறுத்தி வைத்த சீன அதிகரிகள் அவருக்கு அடிப்படை வசதிகளையும் மறுத்து அலைக்கழித்துள்ளனர்.

அவருக்கு சரியான உணவு அல்லது அடிப்படை வசதிகள் வழங்கப்படவில்லை. அவரது பாஸ்போர்ட் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு ஜப்பானுக்கு விமானத்தில் ஏற விடாமல் தடுக்கப்பட்டது. இங்கிலாந்தில் உள்ள அவரது தோழி ஷாங்காயில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தை அணுகினார். அதன் பிறகு, அதிகாரிகள் தலையிட்டு அவர் வேறு விமானத்தில் அனுப்பப்பட்டார்.

சீன அதிகாரிகளும் சீனா ஈஸ்டர்ன் ஏர்லைன்ஸ் ஊழியர்களும் தன்னைப் பார்த்து சிரித்ததாகவும், "சீன பாஸ்போர்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கவும்" என கூறி கேலி செய்ததாகவும் தோங்டாக் குற்றம் சாட்டினார்.

மேலும், செல்லுபடியாகும் விசாவை வைத்திருந்தாலும் ஜப்பானுக்குச் செல்லும் தனது விமானத்தில் ஏறவிடாமல் தடுக்கப்பட்டதாகவும், இதனால் 18 மணி நேரம் காக்கவைக்கப்பட்டதாகவும், உணவின்றித் தவித்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், சைனா ஈஸ்டர்னில் பிரத்யேகமாக ஒரு புதிய டிக்கெட்டை வாங்க அதிகாரிகள் தன்னை அழுத்தம் கொடுத்ததாகவும், அவ்வாறு செய்த பின்னரே தனது பாஸ்போர்ட் திருப்பித் தரப்படும் என்றும் மறைமுகமாகக் கூறியதாகவும், இதனால் தவறவிட்ட விமானங்கள் மற்றும் ஹோட்டல் முன்பதிவுகளால் நிதி இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். இறுதியில் அவர் இங்கிலாந்தில் உள்ள ஒரு நண்பர் மூலம் ஷாங்காயில் உள்ள இந்திய தூதரகத்திடம் பேசி அதன் பின்னரே, ஜப்பானுக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மூத்த அதிகாரிகளுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாகக் கூறும் பெம், ’இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கும் அருணாச்சலப் பிரதேச குடிமக்களுக்கும் நேரடி அவமானம்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த விசயம் தொடர்பாக சீன அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கவும், இழப்பீடு வழங்கவும் வலியுறுத்துமாறு இந்திய அரசாங்கத்தைக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். மேலும், சர்வதேச பயணங்களின்போது அருணாச்சலப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இந்தியர்கள் இனிமேல் இதுபோன்ற தடைகளை எதிர்கொள்ள மாட்டார்கள் என்ற உத்தரவாதத்தையும் அளிக்குமாறு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | ஷாக் வீடியோ! கீழே விழுந்து நொறுங்கிய இந்தியாவின் தேஜஸ் விமானம் - விமானி உயிரிழப்பு!

மேலும் படிக்க | படுத்திருந்தே ரூ.37,000 சம்பாதித்த இளைஞர்.. இதுபற்றி தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Arunachal PradeshIndian womanChineseAirport Officials

Trending News