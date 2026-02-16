English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  3 நாளில் 10,000 ஆணுறைகள் காலி! ஒலிம்பிக் கிராமத்தில் நடந்த சம்பவம்..

3 நாளில் 10,000 ஆணுறைகள் காலி! ஒலிம்பிக் கிராமத்தில் நடந்த சம்பவம்..

Atheletes Ran Out Of Condoms Winter Olympics : உலகம் முழுவதிலும் இருந்து, மூன்றாயிரம் வீரர்கள் கலந்து கொள்ளும் விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியில், 3 நாட்களில் பத்தாயிரம் ஆணுறைகள் தீர்ந்துள்ளன. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 16, 2026, 03:10 PM IST
  • பத்தாயிரம் ஆணுறைகள் காலி
  • விண்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் கிராமத்தில் நடந்த சம்பவம்..
  • இதோ முழு விவரம்

3 நாளில் 10,000 ஆணுறைகள் காலி! ஒலிம்பிக் கிராமத்தில் நடந்த சம்பவம்..

Atheletes Ran Out Of Condoms Winter Olympics : இத்தாலியின் மிலான் மற்றும் கோர்டினா நகரங்களில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான, குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் (Winter Olympics) நடைபெறுகிறது. இங்கு, உலகம் முழுவதிலும் இருந்து, சுமார் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர். இவர்கள் போட்டிக்காக தங்கும் இடங்களில் பல்வேறு வசதிகள் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றன.

ஒலிம்பிக் கிராமம்:

குளிர்கால ஒலிம்பிக் தொடரில் கலந்து கொள்ளும் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு அவர்கள் தங்கும் ஒலிம்பிக் கிராமத்தில் உணவு, தங்கும் இடம், ஜிம் வசதி உள்ளிட்ட பல வசதிகள் இருக்கும். கூடவே, அவர்களுக்கு இலவசமாக ஆணுறைகளும் வழங்கப்படும். எப்போதும், தாங்கள் தங்கும் இடங்களில் குடிநீர் இல்லை, பூச்சுத்தொல்லை என்பது போன்ற புகார்கள் எழும். ஆனால், இந்த முறை சற்று வித்தியாசமான புகாரானது எழுந்துள்ளது. 

ஆணுறைகள் காலி!

குளிர்கால ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்து கொள்பவர்கள், கிராமத்தில் தங்கும் போது அவர்களுக்கு ஆணுறைகளும் இலவசமாக வழங்கப்படும். மூன்றாயிரம் வீரர்களுகு, சுமார் 10 ஆயிரம் ஆணுறைகள் வழங்கப்பட்டு வந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஆனாலும், அவை அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்ட மூன்றே நாட்களில் தீர்ந்து விட்டதாக 

1988ஆம் ஆண்டில், உலகம் முழுவதும் HIV தொற்று பரவல் அதிகரித்தது. இதனால், ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கு இலவசமாக ஆணுறைகள் கொடுக்கப்படும் பழக்கம் உருவானது. இதையடுத்து, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு, பாரீஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் கலந்து கொண்ட வீரர்களுக்கும், 3 லட்சம் ஆணுறைகள் வழங்கப்பட்டன. இதையடுத்து, சமீபத்தில் 4.5 லட்சம் வரை ஆணுறைகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், இதற்கு நேர்மாறாக இம்முறை மிலானில் குறைந்த அளவில் ஆணுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது, 10 ஆயிரம் ஆணுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதான், ஆணுறை தட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது.  இது குறித்து கணக்குப்போட்ட நெட்டிசன்கள், 1,500 ஆண்கள், 2 நாளில் ஏழு ஆணுறைகளை தீர்த்திருக்க வேண்டும் என்றும், இதனால் அத்தனையும் காண்டங்களும் காணாமல் போயுள்ளதாகவும் கூறி வருகின்றனர். 

வீரர்கள் சொல்வது..

பெயர் வெளியிடப்படாத ஒலிம்பிக் வீரர் ஒருவர், தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆணுறைகள், மூன்று நாட்களில் தீர்ந்து விட்டதாகவும், கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய ஸ்டாக் வரும் என்று ஒலிம்பிக் நிர்வாகம் தங்களிடம் கூறியதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

பையாத்திலான், க்ராஸ் கண்ட்ரி ஸ்கீயிங், ஸ்கீ ஜம்பிங், ஐஸ் ஹாக்கி, அல்பைன் ஸ்கீயிங், ஸ்னோ போர்டிங், ஸ்பீட் ஸ்கேட்டிங் உள்ளிட்ட பல விளையாட்டுகள், இந்த வின்டர் ஒலிம்பிக்ஸில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த விளையாட்டு போட்டிகளில், அல்பேனியா, அர்ஜெண்டீனா, பல்கேரியா, கனடா, சீனா, டென்மார்க், ஃப்ரான்ஸ், ஐஸ்லந்து, நைஜீரியா, பாகிஸ்தான், மொனாகோ, இந்தியா என மொத்தம் 90 முதல் 93 நாடுகள் இதில் பங்கேற்கின்றன.

