40 மாணவிகள் பலி... ஈரான் பள்ளியில் நடந்த பயங்கர அட்டாக்... தொடரும் பதற்றம்

US Israel Attack On Iran: அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் இணைந்து தெற்கு ஈரான் பகுதியில் உள்ள மகளிர் பள்ளியில் நடத்திய தாக்குதலில், 40 மாணவிகள் உயிரிழந்ததாக ஈரான் அரசின் செய்தி முகமையான IRNA தெரிவித்துள்ளது.
தெற்கு ஈரான் பகுதியில் உள்ள மினாப் நகரில் அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இன்று நடத்திய தொடர்ச்சியான தாக்குதலில் மகளிர் பள்ளி ஒன்று கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குண்டுமழை பொழிந்ததால் மாணவிகள் உயிரிழந்ததாக ஈரான் தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் ராணுவ நடவடிக்கைக்கு பின் ஈரானில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள உயிரிழப்பு சம்பவம் இதுதான்.
The Epstein regime has murdered 24 girls at their elementary school in Minab city. pic.twitter.com/oYg4Fm3MVq
— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) February 28, 2026
40க்கும் மேற்பட்டோர் பலி
இதுகுறித்த வீடியோ ஒன்றை X தளத்தில், Seyed Mohammad Marandi என்ற ஈரான் நாட்டைச் சேர்ந்த பயனர் பதிவிட்டுள்ளார். இவர் X பக்கத்தில் அவரை தெஹ்ரான் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரயர் என குறிப்பிட்டுள்ளார், அவரை சுமார் 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பின்தொடர்ந்து வருகின்றனர். இருப்பினும் இவர் ஈரான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்பதை Zee News தனிப்பட்ட முறையில் உறுதிசெய்யவில்லை. மேலும் அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், "எப்ஸ்டீன் ஆட்சியாளர்கள் தொடக்கப் பள்ளியில் நடத்திய தாக்குதலில் 24 சிறுமிகள் கொல்லப்பட்டனர்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் அவரது சமீபத்திய பதிவில் பலி எண்ணிக்கை 42 ஆக உயர்ந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவில் மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய எப்ஸ்டீன் பைல்ஸ் சர்ச்சையை குறிப்பிட்டு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பை விமர்சித்து இவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
இஸ்ரேல் தாக்குதலும், ஈரானின் பதிலடியும்...
முன்னதாக, இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து ஈரான் மீது இன்று தொடர் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் தாக்குதலை தொடர்ந்து ஈரான் நாட்டின் வான்வெளி முற்றிலும் மூடப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. தொடர்ந்து, ஈரானும் பதிலடி கொடுத்தது. ஈரானின் பதிலடியில் இருந்து தற்காத்துக்கொள்ள அதன் இஸ்ரேல் அதன் வான்வெளியை மூடியது. விமான நிலையங்களையும் மூடி விமான சேவைகளை ரத்து செய்தது.
அதேநேரத்தில் ஈரான், மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்காவின் விமானப்படை தளங்களை குறிவைத்து தாக்குதல் தொடுத்தது. கத்தார், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பஹ்ரைன், குவைத் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க விமானப்படை தளங்கள் மீது ஈரான் தொடுத்த தாக்குதல் முறியடிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் மத்திய கிழக்கில் பல்வேறு நாடுகள் அதன் விமான சேவையை தற்காலிகமாக ரத்து செய்துள்ளன.
அதிகரிக்கும் போர் பதற்றம்
இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து இன்று ஈரான் உச்சபட்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி வீடு மற்றும் அலுவலகத்தை குறிவைத்தே நடத்தப்பட்டன. ஆனால், அயதுல்லா அலி கமேனி பாதுகாப்பான இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டதாகவும் அவர் தற்போது ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் இல்லை என்றும் ஈரான் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஈரானில் ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டுவருவதே நோக்கம் என்றும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பேசியிருக்கிறார். இந்தச் சூழலில், தற்போதும் தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து வரும் நிலையில் மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | ஈரான் - அமெரிக்கா போர் எதிரொலி: ரூ.200-க்கு செல்லப்போகும் பெட்ரோல் விலை!
மேலும் படிக்க | ஷாக் கொடுக்கப்போகும் தங்கம் விலை! ஒரே நாளில் ரூ.20,000 உயரப்போகுது - எப்போது தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | அமெரிக்க மக்களின் பாதுகாப்பே நோக்கம்... ஈரான் மீதான தாக்குதல் - டொனால்ட் டிரம்ப் பேச்சு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ