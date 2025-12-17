ஆஸ்திரேலிய துப்பாக்கிச்சூடு: பயங்கரவாதி ஹைதராபாத்தில் பிறந்தவர்... முழு பின்னணி என்ன?

Australia Bondi Beach Attack: கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆஸ்திரேலியாவை மட்டுமின்றி உலகையே நடுங்க வைத்த துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் சிட்னி மாகாணத்தில் உள்ள மக்கள் அதிகமாக கூடும், பிரபல சுற்றுலா தலமாக அறியப்படும் பாண்டை கடற்கரையில் நடந்தேறியது. யூதர்களின் பண்டிகை கொண்டாட்டத்தின் போது நடத்தப்பட்ட இந்த துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் 15 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
Australia Bondi Beach Attack: தாக்குதல் நடத்திய தந்தை - மகன்
IS எனப்படும் இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் பயங்கரவாத அமைப்பால் ஈர்க்கப்பட்டதன் பேரில் இந்த பயங்கரவாத சம்பவம் நடந்ததாக ஆஸ்திரேலியாவின் ஃபெடரல் போலீஸ் கமிஷனர் கிறிஸ்ஸி பாரெட் தெரிவித்திருக்கிறார். பாண்டை கடற்கரையில் நடந்த பயங்கரவாதச் சம்பவத்தில் சஜித் அக்ரம் (50), நவீத் அக்ரம் (24) ஆகிய இருவர் குற்றவாளிகளாக சந்தேகிக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் தந்தை - மகன் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Australia Bondi Beach Attack: வாகனத்தில் இருந்த ஐஎஸ் கொடிகள்
சஜித் அக்ரம் சம்பவ இடத்தில் போலீசாரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார், நவீத் அக்ரம் பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். தற்போது அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளார். நவீத் அக்ரமிடம் இருந்து பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனம் ஒன்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்திருக்கிறார்கள். அந்த வாகனத்திற்குள் இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் பயங்கரவாத அமைப்புக்கு தொடர்புடைய இரண்டு கொடிகள் மற்றும் வெடிக்கும் சாதனங்களை கண்டெடுத்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
Australia Bondi Beach Attack: இரக்கமற்றவர்கள்...
"சந்தேகிக்கப்படும் கொலையாளிகள், இந்த தாக்குதலை ஒருங்கிணைத்த விதத்தை பார்க்கும்போது இரக்கமற்றவர்களாக தோன்றுகின்றனர். கொல்லப்பட்டவர்களின் வயது குறித்தோ அல்லது வேறு எது குறித்தோ அவர்கள் எந்தக் கவலையும் படவில்லை. அதிகமானோரை கொலல் வேண்டும் என்பதில்தான் அவர்கள் குறியாக இருந்தார்கள்" என்று கிறிஸ்ஸி பாரெட் கூறினார்.
Australia Bondi Beach Attack: ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த சஜித்
பாண்டை பயங்கரவாத சம்பவத்தை நிகழ்த்தியதாக சந்தேகிக்கப்படும் தந்தை சஜித் அக்ரம் மற்றும் அவரது மகன் நவீத் அக்ரம் ஆகியோர் இந்தியாவின் ஹைதராபாத் நகரைச் சேர்ந்தவர்கள் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அவர்களின் குடும்பம் கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆஸ்திரேலியாவில் வசித்தாலும் கூட அவர்கள் இன்னும் இந்திய பாஸ்போர்டை வைத்திருக்கிறார்கள் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
Australia Bondi Beach Attack: 27 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆஸ்திரேலியா சென்றவர்
இதுகுறித்து தெலங்கானா டிஜிபி கூறுகையில், "சஜித் அக்ரம் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்தவர். 1998ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் மாணவர் விசாவில் ஆஸ்திரேலிய நாட்டுக்கு குடிபெயர்ந்தார். வேலை தேடி இந்தியாவை விட்டு அவர் ஆஸ்திரேலியா சென்றார். அவர் ஹைதராபாத்தில் வணிகவியல் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றவர்" என்றார்.
மேலும் அவர் கூறுகையில், "சஜித் அக்ரம் ஆஸ்திரேலியாவில் சுமார் 27 ஆண்டுகள் வசித்து வந்தார். அந்தக் காலகட்டத்தில் ஹைதராபாத்தில் உள்ள அவரது குடும்பத்தினருடன் அவருக்கு குறைந்த அளவிலான தொடர்பு மட்டுமே இருந்துள்ளது. சஜித் அக்ரம் பயங்கரவாத சிந்தனை கொண்டவராக மாறியிருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது, ஆனால் அதற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையே எந்தவொரு செயல்பாட்டு அல்லது சித்தாந்த தொடர்பும் இருப்பதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை" என்றார்.
Australia Bondi Beach Attack: இந்தியாவுடன் தொடர்பில்லை
சஜித் அக்ரம் கடைசியாக 2022ஆம் ஆண்டுல் ஹைதராபாத்திற்கு வருகை தந்திருக்கிறார். அவர் இன்னமும் இந்திய பாஸ்போர்ட்டை வைத்திருந்தார். அவருக்கு ஒரு மகன், ஒரு மகன் என இரு பிள்ளைகள் ஆவர். அவர்கள் இருவருமே ஆஸ்திரேலியாவிலேயே பிறந்து, ஆஸ்திரேலிய குடியுரிமையை பெற்றவர்கள் ஆவர்.
சில குடும்ப விவகாரங்கள் காரணமாக ஹைதராபாத்தில் உள்ள குடும்பத்தினருடன் சஜித் அக்ரமும் பிரச்னை இருந்துள்ளது. இதனால் அவர்கள் உறவில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே பெரும் விரிசல் விழுந்துள்ளது. மேலும், அவர் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே குடும்பத்துடனான தொடர்பை முற்றிலும் துண்டித்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், 2017ஆம் ஆண்டில் தனது தந்தை இறப்புக்கு கூட சஜித் அக்ரம் ஹைதராபாத் வரவில்லை என கூறப்படுகிறது.
Australia Bondi Beach Attack: மனைவி - குழந்தைகள்
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு குடிபெயர்ந்த பிறகு, சஜித் அக்ரம் ஐரோப்பிய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பெண்ணான வெனெரா க்ரோசோ என்பவரை மணந்தார் என போலீசார் தகவல் தெரிவிக்கின்றனர். இந்த தம்பதியருக்கு தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் பயங்கரவாதி என சந்தேகிக்கப்படும் நவீத் அக்ரம் மற்றும் ஒரு மகள் என இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர். இவர்களின் குடும்பம் ஆஸ்திரேலியாவில் நிரந்தரமாக குடியேறியது.
Australia Bondi Beach Attack: பிலிப்பைன்ஸ் பயணம்
சஜித் அக்ரம் மற்றும் நவீத் அக்ரம் இந்த பாண்டை தாக்குதலுக்கு சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு முன் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிற்குச் சென்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் நவம்பர் 1ஆம் தேதி பிலிப்பைன்ஸ் வந்து, நவம்பர் 28ஆம் தேதி நாடு திரும்பிவிட்டதாக பிலிப்பைன்ஸ் குடியேற்ற பணியக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த பயணத்தின்போது, சஜித் அக்ரம் இந்திய பாஸ்போர்ட்டையும், நவீத் அக்ரம் ஆஸ்திரேலிய பாஸ்போர்ட்டையும் பயன்படுத்தியதாகவும் தெரிவித்தனர். பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிற்கான அவர்கள் பயணத்தின் நோக்கம் மற்றும் அவர்கள் சென்ற இடங்கள் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக ஆஸ்திரேலிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
மேலும் படிக்க | கணவனுக்கு 520 பேருடன் தொடர்பு! கோபமே படாமல் சைலண்டாக பழிவாங்கிய மனைவி..
மேலும் படிக்க | 2025இல் ஸ்பெஷல் கிறிஸ்துமஸ்... 100 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தான் வரும் - இது லக்கியா...?
மேலும் படிக்க | ரூ.1.31 கோடி சம்பளம்... ஆனால் வேலைக்கு போக யோசிக்கும் இளைஞர் - காரணம் என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ