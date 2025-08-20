கூகுல் மீது ரூ.314 கோடிக்கு மேல் அபராதம்! ஆஸ்திரேலியா சுந்தர் பிச்சைக்கு ஆப்பு வைத்தது!

Rs.314 Crore Penalty to Google: சுந்தர் பிச்சை தலைமையிலான கூகுள், உலக அளவில் பெரும் விவாதத்தில் சிக்கியுள்ளது. போட்டியை குறைத்த குற்றச்சாட்டில், AU$55 மில்லியன் அபராதம் செலுத்த ஒப்புக்கொண்டது.
கூகுள் மீது ரூ.314 கோடி அபராதம்:
உலகின் மிகப்பெரிய டெக் நிறுவனமான கூகுள், ஆஸ்திரேலியாவில் போட்டியை தடுக்க முயன்றது காரணமாக, 314 கோடி ரூபாய் (AU$55 மில்லியன்) அபராதம் செலுத்த ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
ஏன் அபராதம்?
ஆஸ்திரேலிய போட்டியாளர் ஆணையம் (ACCC- Australian Competition and Consumer Commission) கூறியதில், 2020 முதல் 2021 வரை 15 மாதங்கள், கூகுள் அங்கு உள்ள பெரிய டெலிகாம் நிறுவனங்களான டெல்ஸ்ட்ரா (Telstra) மற்றும் ஆப்டஸ் (Optus)-க்கு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்தது. அந்த ஒப்பந்தப்படி, அந்த நிறுவனங்கள் விற்பனை செய்த ஆன்ட்ராய்டு மொபைல் போன்களில் கூகுள் சர்ச் மட்டுமே முன்கூட்டியே (pre-installed) இருந்தது. பிற தேடுபொறிகள் (search engines) இடம் பெறவில்லை. அதற்குப் பதிலாக, விளம்பர வருவாயில் கூகுள் ஒரு பங்கினை அந்த டெலிகாம் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கியது. இந்த நடவடிக்கை காரணமாக மற்ற தேடுபொறிகளுக்கு வாய்ப்பு குறைந்து, போட்டி பாதிக்கப்பட்டது என்று ஆணையம் கண்டறிந்தது.
கூகுளின் பதில்:
கூகுள், “இந்த ஒப்பந்தங்கள் போட்டியை குறைத்திருக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஆனால் இவை எங்களின் புதிய ஒப்பந்தங்களில் இல்லை. எனவே ஆணையத்துடன் உடன்பாட்டைச் செய்து பிரச்சினையை தீர்த்துவிட்டோம்” என்று தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இனி டெலிகாம் நிறுவனங்களோ, மொபைல் உற்பத்தியாளர்களோ உடன் இப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் உள்ள ஒப்பந்தங்களைச் செய்யமாட்டோம் என்ற சட்டப்பூர்வ உறுதியையும் (undertaking) கூகுள் வழங்கியுள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய அதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்?
ACCC தலைவர் ஜினா-காஸ் கோட்லீப் கூறியதாவது, “போட்டியை குறைக்கும் நடவடிக்கைகள் ஆஸ்திரேலியாவில் சட்ட விரோதமானவை. ஏனெனில் அது நுகர்வோருக்கு குறைந்த விருப்பங்கள், அதிக விலை, அல்லது குறைவான சேவை அளிக்கும் சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும்.” மேலும், “இது மிகவும் முக்கியமான தருணம். ஏனெனில் AI search tools வருகையால் தகவல் தேடும் முறை மாறி, புதிய போட்டியாளர்கள் உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்” என்றார்.
முடிவில்:
கூகுளின் இந்த நடவடிக்கை உலகளவில் பெரிய விவாதமாக மாறியுள்ளது. சுந்தர் பிச்சை தலைமையிலான கூகுள், போட்டியை கட்டுப்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் இப்படி ஒரு அபராதத்தைச் சந்திப்பது, நிறுவனத்தின் நம்பகத்தன்மைக்கு ஒரு சவாலாகும்.
சுருக்கமாக:
- அபராதம்: கூகுள் AU$55 மில்லியன் (ரூ.314 கோடி) அபராதம் செலுத்த ஒப்புக்கொண்டது.
- காரணம்: போட்டியை குறைக்கும் வகையில், கூகுள் – டெல்ஸ்ட்ரா & ஆப்டஸ் நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்தது.
- ஒப்பந்த விவரம்: ஆன்ட்ராய்டு போன்களில் Google Search மட்டும் முன்கூட்டியே (pre-installed) இடம் பெற்றது.
- பிரச்சினை: பிற தேடுபொறிகளுக்கான வாய்ப்பு குறைக்கப்பட்டது; விளம்பர வருவாய் பகிர்வு நடந்தது.
- ACCC குற்றச்சாட்டு: 15 மாத ஒப்பந்தம் (2020–2021) போட்டியை “substantially lessening competition” செய்தது.
- கூகுள் பதில்: இத்தகைய ஒப்பந்தங்கள் இனி இடம்பெறாது; சட்டப்பூர்வ உறுதி அளித்தது.
- அதிகாரிகள் கருத்து: போட்டி குறைப்பு சட்ட விரோதம்; நுகர்வோருக்கு தீங்கு தரும்.
- பெரிய விவாதம்: சுந்தர் பிச்சை தலைமையிலான கூகுள், நம்பகத்தன்மை சவாலை எதிர்கொள்கிறது.
