இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 3 ஆபத்துகள் நடக்கும்... பாபா வாங்காவின் சொல்லியிருக்கும் கணிப்புகள்!

Baba Vanga Predictions For August 2025: எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என ஆசை அனைத்து தரப்பு மனிதர்களுக்குமே இருக்கும். அதனால்தான் ஜோதிடம் என்பது உலகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு கலாச்சாரங்களிலும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. ஜோதிடத்தை நம்பாதவர்களும் கூட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை தெரிந்துகொள்ள நிச்சயம் விருப்பப்படுவார்கள்.
Baba Vanga Predictions: பாபா வாங்காவின் கணிப்புகள்
அந்த வகையில், பாபா வாங்காவின் எதிர்கால கணிப்புகள் உலகம் முழுவதும் பிரபலமானதாகும். பல்கேரியாவை சேர்ந்த பார்வையற்ற மூதாட்டியான பாபா வாங்கா எதிர்காலம் குறித்த மர்மமான கணிப்புகளால் அறியப்படுகிறார். இவரது கணிப்புகள் பெரும்பாலும் சரியானதாகவும், துல்லியமாகவும் இருப்பதாக பலரும் கூறிகின்றனர். இவர் 1996ஆம் ஆண்டிலேயே உயிரிழந்துவிட்டாலும் இவர் 2001ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவில் நடந்த இரட்டை கோபுரம் மீதான பயங்கரவாத தாக்குதலை முன்கூட்டியே கணித்ததாக கூறப்படுகிறது. தற்போதும் இவரது கணிப்புகள் மக்கள் மத்தியில் வலம் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன.
Baba Vanga Predictions: பாபா வாங்காவின் ஆகஸ்ட் 2025 கணிப்புகள்
அந்த வகையில், 2025ஆம் ஆண்டிலும் இதெல்லாம் நடக்கும் என பாபா வாங்கா கணித்திருப்பதாக சில கணிப்புகள் வலம் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. 2025ஆம் ஆண்டில் ஐரோப்பாவில் ஒரு பெரிய மோதல் ஏற்பட்டு, அதில் அந்தக் கண்டத்தின் மக்கள்தொகையைக் கடுமையாகப் பாதிக்கும் என்பது அவரது கணிப்புகளில் ஒன்று எனலாம். இந்நிலையில், தற்போது 2025ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இரட்டை நெருப்பு சம்பவம் ஏற்படும் என்பது உள்பட மூன்று கணிப்புகளை தெரிவித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
Baba Vanga Predictions: ஆகஸ்டில் எரிமலை வெடிக்குமா...?
அதாவது 2025ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வானத்தில் இருந்தும், பூமியில் இருந்து நெருப்பு வரும் என அவர் தெரிவித்திருப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. இருப்பினும் இதன் பொருள் இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை. ஒரு சிலரோ, பெரிய காட்டுத்தீ சம்பவத்தை சொல்லியிருக்கிறார் என கருதுகின்றனர். இன்னும் ஒரு சிலரோ, எரிமலை வெடிப்பு குறித்து கூறுகிறார் என்றும் எரிகல் அல்லது சிறுகோள் வானத்தில் இருந்து பூமியில் விழுவது குறித்து பாபா வாங்கா கணித்திருக்கிறார் என்றும் கூறுகின்றனர். ஆனால், பாபா வாங்காவின் இந்த கூற்று எதைப் பற்றியது என்பது தெளிவாக தெரியாததால் பலரும் இதனை உற்றுநோக்கி வருகின்றனர்.
Baba Vanga Predictions: AI குறித்து பாபா வாங்கா கணிப்பா?
இதுமட்டுமின்றி பாபா வாங்கா மற்றொரு வித்தியாசமான கணிப்பையும் தெரிவித்துள்ளார். அதாவது, ஒருபோதும் தனக்கு வேண்டாத ஒரு வகையான அறிவை மனிதகுலம் கண்டடையும் என்கிறார். அதிர்ச்சியூட்டக் கூடிய அல்லது வருத்தமளிக்கும் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படலாம் என்பதும் மனிதர்கள் அதை அறிந்துகொள்ள இன்னும் முழுமையாக தயாராகவில்லை என்பதும் அதன் பொருள். மேலும் அது வெளிவந்தவுடன், அதை மீண்டும் மறைக்கவோ அல்லது தவிர்க்கவோ முடியாது என்றும் பாபா எச்சரித்திருக்கிறார். அந்த வகையில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) குறித்து பாபா வாங்கா பேசுகிறாரா என்றும் பலர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். ஆனால் இதுவும் தெளிவாக தெரியவில்லை.
Baba Vanga Predictions: மூன்றாவது கணிப்பு
இந்த ஆகஸ்டில், ஒன்றாக மாறிய கை மீண்டும் இரண்டாக உடைந்து, ஒவ்வொன்றும் தனித் தனி வழியில் செல்லும் என மூன்றாவது கணிப்பை தெரிவித்துள்ளார். சிலர் இது நேட்டோ அல்லது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் முறிவு அல்லது கருத்து வேறுபாட்டைக் குறிக்கலாம் என்று கருதுகிறார்கள். ஐரோப்பாவின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பகுதிகளுக்கு இடையே வளர்ந்து வரும் பதற்றம் பற்றியதாகவும் இருக்கலாம் என்று சிலர் நம்புகிறார்கள்.
