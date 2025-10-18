English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • 2026இல் பூமிக்கு இத்தனை ஆபத்துகள் வருமா? பாபா வாங்கா சொல்லும் கணிப்புகள் என்ன?

2026இல் பூமிக்கு இத்தனை ஆபத்துகள் வருமா? பாபா வாங்கா சொல்லும் கணிப்புகள் என்ன?

Baba Vanga 2026 Predictions: 2026ஆம் ஆண்டில் உலகம் முழுவதும் என்னென்ன சம்பவங்கள் நடக்கும் என்பது குறித்து பாபா வாங்கா அளித்த கணிப்புகள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 18, 2025, 04:18 PM IST
  • 2026இல் நிதி நெருக்கடி ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
  • தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் மாற்றம் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
  • பூமிக்கு அருகில் பெரிய விண்கலம் வர வாய்ப்புள்ளது.

Trending Photos

பெண்களுக்கு தீபாவளி பரிசு! யார் யாருக்கெல்லாம் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்கும்?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
பெண்களுக்கு தீபாவளி பரிசு! யார் யாருக்கெல்லாம் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்கும்?
EPFO உறுப்பினர்களுக்கு புதிய விதிகள்: பணம் எடுப்பது சுபலமானது... ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு
camera icon11
EPF
EPFO உறுப்பினர்களுக்கு புதிய விதிகள்: பணம் எடுப்பது சுபலமானது... ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு
பெரியார் உலகம் : திருச்சியில் தயாராகும் பிரம்மாண்டம்! ரூ. 1.70 கோடி வாரி வழங்கிய திமுக! அதிமுக?
camera icon12
DMK
பெரியார் உலகம் : திருச்சியில் தயாராகும் பிரம்மாண்டம்! ரூ. 1.70 கோடி வாரி வழங்கிய திமுக! அதிமுக?
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் போட்டிகள்: விராட் கோலியின் சாதனைகள் என்னென்ன?
camera icon7
Virat Kohli
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் போட்டிகள்: விராட் கோலியின் சாதனைகள் என்னென்ன?
2026இல் பூமிக்கு இத்தனை ஆபத்துகள் வருமா? பாபா வாங்கா சொல்லும் கணிப்புகள் என்ன?

Baba Vanga 2026 Predictions: 2026 உலக அளவில்  நிதி நெருக்கடி, மூன்றாம் உலகப்போர் என பிரச்சனைகளுக்கு பஞ்சம் இல்லாத ஆண்டாக இருக்கும் என பல்கேரிய தீர்க்கதரிசி பாபா வங்கா கணித்துள்ளார். அவரது கூற்றுப்படி 2026 எப்படிப்பட்ட ஆண்டாக இருக்கும் பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

2025ஆம் ஆண்டு நிறைவடைய இன்னும் இரண்டரை மாதங்கள் மட்டுமே இருக்கிறது. அதற்குள் அனைவரின் கவனமும் 2026ஆம் ஆண்டை நோக்கித் திரும்பி உள்ளது. தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை 2026ஆம் ஆண்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறுவதால் பலரும் அதை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

Baba Vanga 2026 Predictions: பொருளாதார நெருக்கடி வரலாம்

இந்தச் சூழலில், 'பால்கன்ஸின் நாஸ்டரடாமஸ்' என்று அழைக்கப்படும் பாபா வாங்காவின் கணிப்புகளை நம்புவோருக்கு 2026ஆம் ஆண்டு ஒரு பீதி அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. லேட்பைபிள் (LadBible) வெளியிட்டுள்ள தகவல்களின்படி, 2026ஆம் ஆண்டில் ஏற்படக்கூடிய கடுமையான நிதி நெருக்கடி குறித்து பாபா வாங்கா அளித்துள்ள விளக்கம் மிகவும் விசித்திரமானதாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதன்படி, உலகெங்கிலும் உள்ள  Digital மற்றும் Physical money systems இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் சரிந்துபோகும் என்றும், அதுவே இந்த 'பண நெருக்கடிக்கு' வழிவகுக்கும் என்றும் பாபா வாங்கா கணித்துள்ளார்.

இந்தக் கணிப்பு உண்மையாகும்பட்சத்தில், வங்கிகளின் நெருக்கடி, நாணய மதிப்பிழப்பு (currency devaluation) மற்றும் சந்தை பணப்புழக்கக் குறைவு (market liquidity reductions) போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு வழிவகுத்து, உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் அதன் தாக்கத்தை ஒரு சங்கிலித் தொடர் போல ஏற்படுத்தும் என அஞ்சப்படுகிறது.

Baba Vanga 2026 Predictions: ஆச்சர்யப்படும் வல்லுநர்கள்

பொருளாதார வல்லுநர்கள் பாபா வாங்காவின் கணிப்பை வழக்கம்போல் "போலி அறிவியல்" என்று கூறி நிராகரிக்கின்றனர். இருப்பினும், பலருக்கும் இந்தக் கணிப்பின் காலநேரம் ஆச்சரியத்தையும் அச்சத்தையும் அளித்துள்ளது. ஏனென்றால், அண்மையில் சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள ஏற்ற இறக்கங்கள், தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை மற்றும் புவிசார் அரசியல் நிச்சயமற்ற தன்மைகள் ஆகியவை பாபா வாங்காவின் எச்சரிக்கையுடன் ஒத்துப் போவதாகக் கருதப்படுகிறது.

Baba Vanga 2026 Predictions: மூன்றாவது உலகப்போர்

இது போக அடுத்த ஆண்டில் ஒரு சர்வதேச மோதல் மூன்றாவது, உலகப் போராக (World War III) மாறக்கூடும் என்றும் பாபா வாங்கா கணித்துள்ளதாக லேட்ஸ்பைபிள் தெரிவித்துள்ளது. தற்போது மத்திய கிழக்கில் காணப்படும் பதட்டங்கள், ரஷ்யா-அமெரிக்க மோதல் மற்றும் சீனா-தைவான் மோதல்கள் உச்சத்தில் இருப்பதால், பாபா வாங்காவின் இந்த எச்சரிக்கை உலக நாடுகளுக்கு மேலும் ஒரு பதற்றத்தை உருவாக்குகிறது.

Baba Vanga 2026 Predictions: தொழில்நுட்பத்தில் முக்கிய U-Turn

இத்துடன், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) குறித்து ஸ்கை ஹிஸ்டரி (Sky History) வெளியிட்டுள்ள தகவலில், 2026ஆம் ஆண்டு அறிவியலாளர்கள் 'செய்றகை நுண்ணறிவு உடன் வெகுதூரம் சென்றுவிட்டோம்' என்பதை உணர்ந்து, அதில் இருந்து ஒரு முக்கியத் தொழில்நுட்ப "யு-டர்ன்" (U-turn) எடுப்பார்கள் என்று பாபா வாங்கா கணித்துள்ளாராம். இது ஏஐ-யின் ஆதிக்கம் மற்றும் அதன் நெறிமுறை சார்ந்த கவலைகள் குறித்து மக்கள் மத்தியில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Baba Vanga 2026 Predictions: மறுக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்கள்

இவை அனைத்தையும் விட மிகவும் சுவாரஸ்யமான கணிப்பாக, 2026ஆம் ஆண்டு நவம்பரில், பூமியில் உள்ள மக்கள் ஒரு வேற்றுகிரக நாகரிகத்துடன் (alien civilization) தொடர்பு கொள்வார்கள் என்றும், ஒரு 'பெரிய விண்கலம்' பூமிக்கு அருகில் வரும் என்றும் பாபா வாங்கா கணித்துள்ளார். இந்த கூற்றை விஞ்ஞானிகள் கிண்டல் செய்தாலும், பறக்கும் தட்டு ஆர்வலர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் பார்க்கின்றனர். பாபா வாங்காவின் ஆதரவாளர்களுக்கு இந்தக் கணிப்புகள் ஒரு ஆன்மீக வழிகாட்டுதல் போல இருந்தாலும், வரலாற்றாசிரியர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் இதனை மறுக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | சீரியல் கில்லர் அழகி! 5 மாதங்களில் இத்தனை கொலையா? நடந்தது என்ன?

மேலும் படிக்க | 20 முறை குத்தி கொல்லப்பட்ட பிரபல மாடல்! கொடூரனாக மாறிய காதலன்..

மேலும் படிக்க | ஆப்கானை தாக்கிய பாகிஸ்தான்... திடீர் தாக்குதல் ஏன்? பின்னணியில் இந்தியாவா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Baba VangaBaba Vanga PredictionsBaba Vanga Predictions 2026World News

Trending News