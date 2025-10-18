2026இல் பூமிக்கு இத்தனை ஆபத்துகள் வருமா? பாபா வாங்கா சொல்லும் கணிப்புகள் என்ன?

Baba Vanga 2026 Predictions: 2026 உலக அளவில் நிதி நெருக்கடி, மூன்றாம் உலகப்போர் என பிரச்சனைகளுக்கு பஞ்சம் இல்லாத ஆண்டாக இருக்கும் என பல்கேரிய தீர்க்கதரிசி பாபா வங்கா கணித்துள்ளார். அவரது கூற்றுப்படி 2026 எப்படிப்பட்ட ஆண்டாக இருக்கும் பார்க்கலாம்.
2025ஆம் ஆண்டு நிறைவடைய இன்னும் இரண்டரை மாதங்கள் மட்டுமே இருக்கிறது. அதற்குள் அனைவரின் கவனமும் 2026ஆம் ஆண்டை நோக்கித் திரும்பி உள்ளது. தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை 2026ஆம் ஆண்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறுவதால் பலரும் அதை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
Baba Vanga 2026 Predictions: பொருளாதார நெருக்கடி வரலாம்
இந்தச் சூழலில், 'பால்கன்ஸின் நாஸ்டரடாமஸ்' என்று அழைக்கப்படும் பாபா வாங்காவின் கணிப்புகளை நம்புவோருக்கு 2026ஆம் ஆண்டு ஒரு பீதி அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. லேட்பைபிள் (LadBible) வெளியிட்டுள்ள தகவல்களின்படி, 2026ஆம் ஆண்டில் ஏற்படக்கூடிய கடுமையான நிதி நெருக்கடி குறித்து பாபா வாங்கா அளித்துள்ள விளக்கம் மிகவும் விசித்திரமானதாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதன்படி, உலகெங்கிலும் உள்ள Digital மற்றும் Physical money systems இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் சரிந்துபோகும் என்றும், அதுவே இந்த 'பண நெருக்கடிக்கு' வழிவகுக்கும் என்றும் பாபா வாங்கா கணித்துள்ளார்.
இந்தக் கணிப்பு உண்மையாகும்பட்சத்தில், வங்கிகளின் நெருக்கடி, நாணய மதிப்பிழப்பு (currency devaluation) மற்றும் சந்தை பணப்புழக்கக் குறைவு (market liquidity reductions) போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு வழிவகுத்து, உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் அதன் தாக்கத்தை ஒரு சங்கிலித் தொடர் போல ஏற்படுத்தும் என அஞ்சப்படுகிறது.
Baba Vanga 2026 Predictions: ஆச்சர்யப்படும் வல்லுநர்கள்
பொருளாதார வல்லுநர்கள் பாபா வாங்காவின் கணிப்பை வழக்கம்போல் "போலி அறிவியல்" என்று கூறி நிராகரிக்கின்றனர். இருப்பினும், பலருக்கும் இந்தக் கணிப்பின் காலநேரம் ஆச்சரியத்தையும் அச்சத்தையும் அளித்துள்ளது. ஏனென்றால், அண்மையில் சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள ஏற்ற இறக்கங்கள், தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை மற்றும் புவிசார் அரசியல் நிச்சயமற்ற தன்மைகள் ஆகியவை பாபா வாங்காவின் எச்சரிக்கையுடன் ஒத்துப் போவதாகக் கருதப்படுகிறது.
Baba Vanga 2026 Predictions: மூன்றாவது உலகப்போர்
இது போக அடுத்த ஆண்டில் ஒரு சர்வதேச மோதல் மூன்றாவது, உலகப் போராக (World War III) மாறக்கூடும் என்றும் பாபா வாங்கா கணித்துள்ளதாக லேட்ஸ்பைபிள் தெரிவித்துள்ளது. தற்போது மத்திய கிழக்கில் காணப்படும் பதட்டங்கள், ரஷ்யா-அமெரிக்க மோதல் மற்றும் சீனா-தைவான் மோதல்கள் உச்சத்தில் இருப்பதால், பாபா வாங்காவின் இந்த எச்சரிக்கை உலக நாடுகளுக்கு மேலும் ஒரு பதற்றத்தை உருவாக்குகிறது.
Baba Vanga 2026 Predictions: தொழில்நுட்பத்தில் முக்கிய U-Turn
இத்துடன், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) குறித்து ஸ்கை ஹிஸ்டரி (Sky History) வெளியிட்டுள்ள தகவலில், 2026ஆம் ஆண்டு அறிவியலாளர்கள் 'செய்றகை நுண்ணறிவு உடன் வெகுதூரம் சென்றுவிட்டோம்' என்பதை உணர்ந்து, அதில் இருந்து ஒரு முக்கியத் தொழில்நுட்ப "யு-டர்ன்" (U-turn) எடுப்பார்கள் என்று பாபா வாங்கா கணித்துள்ளாராம். இது ஏஐ-யின் ஆதிக்கம் மற்றும் அதன் நெறிமுறை சார்ந்த கவலைகள் குறித்து மக்கள் மத்தியில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Baba Vanga 2026 Predictions: மறுக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்கள்
இவை அனைத்தையும் விட மிகவும் சுவாரஸ்யமான கணிப்பாக, 2026ஆம் ஆண்டு நவம்பரில், பூமியில் உள்ள மக்கள் ஒரு வேற்றுகிரக நாகரிகத்துடன் (alien civilization) தொடர்பு கொள்வார்கள் என்றும், ஒரு 'பெரிய விண்கலம்' பூமிக்கு அருகில் வரும் என்றும் பாபா வாங்கா கணித்துள்ளார். இந்த கூற்றை விஞ்ஞானிகள் கிண்டல் செய்தாலும், பறக்கும் தட்டு ஆர்வலர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் பார்க்கின்றனர். பாபா வாங்காவின் ஆதரவாளர்களுக்கு இந்தக் கணிப்புகள் ஒரு ஆன்மீக வழிகாட்டுதல் போல இருந்தாலும், வரலாற்றாசிரியர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் இதனை மறுக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
