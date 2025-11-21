சொந்த நாட்டு மக்களையும் விட்டுவைக்காத பாகிஸ்தான்... இரசாயன ஆயுத தாக்குதலா?

Pakistan Chemical Weapon Attack On Balochistan Allegations: பாகிஸ்தான் அரசு அதன் சொந்த நாட்டு மக்களையே இரசாயன ஆயுதம் மூலம் தாக்குதல் தொடுக்கிறது என்ற பரபரப்பான குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பலுசிஸ்தான் மாகாணத்தில் சமீபத்தில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் மேற்கொண்ட டிரோன் தாக்குதலில், இரசாயனங்களை பயன்படுத்தியதாக பலுச் தேசியவாதிகள் குற்றம் சுமத்தி உள்ளனர். பலுச் தேசியவாதிகளில் ஒருவரான மிர் யார் பலுச் அவரது X பதிவில் பாகிஸ்தான் விமான படை, பலுசிஸ்தானின் கலாட், குஜ்தார், போலன், கோஹ்லு, கஹான், சாகாய், பஞ்ச்கூர் மற்றும் நோஷ்கி ஆகிய இடங்களில் பல்வேறு டிரோன் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டதாக குற்றஞ்சாட்டினார்.
மேலும் இரசாயன பொருள்கள் போன்று அடையாளம் காண முடியாத சில பொருள்களை அங்கிருக்கும் இடிபாடுகளில் காண முடிவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், இது 1997ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் கையெழுத்திட்ட இரசாயன ஆயுத மாநாட்டின் (CWC) ஒப்பந்த மீறலாகும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மிர் யார் பலுச் போட்டி அந்த பதிவு மிக அதிகமான பார்வையாளர்களை சென்றடைந்தது. மேலும் அவர் அந்த பதிவில், "பலுசிஸ்தானில் பலுச் மக்களுக்கு எதிராக இரசாயன ஆயுதங்களை பயன்படுத்துகிறது" என குறிப்படிட்டிருந்தார். இதன்மூலம், நவம்பர் 21ஆம் தேதி டிரான் தாக்குதல் நடத்திருந்திருப்பதை புரிந்கொள்ள முடிகிறது.
இரசாயன ஆயுத மாநாட்டின் ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்துவதற்குப் பொறுப்பான சர்வதேச அமைப்பான இரசாயன ஆயுதத் தடை அமைப்பு (OPCW) விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பலுசிஸ்தானில் தேசியவாத ஆதரவாளர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இருப்பினும், தற்போது வரை சர்வதேச அமைப்புகள், மருத்துவ வல்லுநர்கள் அல்லது புலனாய்வு பத்திரிகையாளர்களிடம் இருந்து இந்த இரசாயன ஆயுத த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து எந்த சுயாதீனமான சரிபார்ப்பும் இல்லை.
பலுசிஸ்தான் மாகாணத்தின் சுமார் ஐம்பது பகுதிகளில் வான்வழி மற்றும் தரைவழி கண்காணிப்பு அதிகரித்துள்ளதாகவும் பலுச் தேசியவாத ஆதரவாளர்கள் ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் இதுகுறித்து கடந்த செப்டம்பரில் வெளியிட்ட செய்தியுடன், இவர்களின் கூற்றுகளும் ஒத்துப்போகின்றன. உலகின் மிகப்பெரிய கண்காணிப்பு வலையமைப்புகளில் ஒன்றை பாகிஸ்தான் இயக்குவதாகவும், இதில் பலுசிஸ்தான் குறிப்பாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டியது. பலுசிஸ்தான் ஆர்வலர்கள் மற்றும் பாகிஸ்தான் அதிருப்தியாளர்களை கண்காணிக்க அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் மற்றும் உளவு அமைப்புகளை பயன்படுத்துவதாக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
பலுசிஸ்தான் மீதான இரசாயன ஆயுதத் தாக்குதல் குற்றச்சாட்டுகள் தீவிரமானதாக முன்வைக்கப்பட்டாலும், இதுகுறித்து இரசாயன ஆயுதங்களைத் தடை செய்வதற்கான அமைப்பு (OPCW) மற்றும் பிற சர்வதேச அமைப்புகள் இன்னும் பகிரங்கமாகப் பேசவில்லை. மேலும், இந்த விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்தவும் இதுவரை அறிவிக்கவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
