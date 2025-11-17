English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • வங்கதேச வன்முறை: முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை!

வங்கதேச வன்முறை: முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை!

Sheikh Hasina Death Sentence: வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை விதித்து வங்கதேச தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 17, 2025, 02:56 PM IST
  • வங்கதேச வன்முறை வழக்கு
  • முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை

வங்கதேச வன்முறை: முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை!

Sheikh Hasina Death Sentence: வங்கதேசத்தில் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக ஏற்பட்ட பெரிய அளவில் வன்முறை வெடித்து ஆயிரக்கணக்கானோர் காயமடைந்ததோடு 1,500க்கும் மேலானோர் உயிரிழந்தனர். இந்த அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் காரணமாக அதிகாரபூர்வமாக பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா பதவி விலகிய பின்னர், இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்தார். வங்கதேசத்தில் இடைக்கால அரசை நோபல் பரிசு பெற்ற முகமது யூனுஸ் தலைமையிலான அரசு வழிநடத்தியுள்ளது.  

இந்த மாற்றத்தின் பின்னணியில், ஷேக் ஹசீனா மற்றும் அக்கால அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு எதிராக இனப்படுகொலை மற்றும் மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளுடனான வழக்குகள் சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டன. சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், ஷேக் ஹசீனா மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடையவர்கள் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. நீதிபதி தீர்ப்பில், ஷேக் ஹசீனா தன் சொந்த நாட்டின் மக்களைச் சண்டைபோட்டு கொல்ல உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும், அதற்கான அதிகபட்ச தண்டனை வழங்கப்படும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.  இதனால் வங்கதேச தலைநகர் டாக்கா மற்றும் முக்கிய நகரங்களில் பாதுகாப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.  

தற்போது வங்கதேசத்தை விட்டு வெளியேறி இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் தஞ்சமடைந்து உள்ள ஷேக் ஹசீனா, அவரது வழக்குகளை எதிர்கொள்ளாமல் தப்பி ஓடிய நிலையில் உள்ளார். வங்கதேச இடைக்கால அரசு மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகள் அவரை நாடுகடத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை விதித்து வங்கதேச தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

Sheikh HasinaSheikh Hasina death sentenceBangladeshHasina crimes against humanity verdict

