  • Tamil News
  • World
  • அமெரிக்க இந்தியர்களுக்கு நிம்மதி! எச்-1பி (H-1B) பணியாளர்களை நீக்கத் திட்டம் இல்லை -வெள்ளை மாளிகை

அமெரிக்க இந்தியர்களுக்கு நிம்மதி! எச்-1பி (H-1B) பணியாளர்களை நீக்கத் திட்டம் இல்லை -வெள்ளை மாளிகை

Big Relief for USA Indians: டிரம்பின் கொள்கை அமெரிக்க குடிமக்களுக்கு வேலைகளைப் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்றும், தேவையான இடங்களில் மட்டுமே வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களை அனுமதிப்பதாகவும் வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 26, 2025, 06:22 PM IST

அமெரிக்க இந்தியர்களுக்கு நிம்மதி! எச்-1பி (H-1B) பணியாளர்களை நீக்கத் திட்டம் இல்லை -வெள்ளை மாளிகை

US H-1B visas News: அமெரிக்காவில் எச்-1பி (H-1B) விசாக்களின் கீழ் பணிபுரியும் இந்திய ஊழியர்களுக்கு நிம்மதி கிடைத்துள்ளது. அமெரிக்காவில் பணிபுரியும் திறமையான வெளிநாடு பணியாளர்களைப் பணியிலிருந்து நீக்கி, இந்தியாவிற்குத் திருப்பி அனுப்பும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று வெள்ளை மாளிகை (White House) உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதன்மூலம் எச்-1பி (H-1B) விசா விதிமுறைகளில் முக்கிய முடிவுகளை அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் எடுத்துள்ளது. எச்-1பி விசா என்றால் என்ன?, மேக் இன் அமெரிக்கா (Make in America) திட்டம் மற்றும் அமெரிக்க இந்தியர்கள் குறித்த விவரங்களை பார்ப்போம்.

எச்-1பி (H-1B) குறித்து வெள்ளை மாளிகை கூறியது என்ன?

வெள்ளை மாளிகையின் பத்திரிகைச் செயலாளர் கரோலின் லீவிட் (Karoline Leavitt) இது குறித்துத் தெளிவுபடுத்தினார். அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், வெளிநாட்டுத் திறமையான பணியாளர்களை நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றும் நோக்கத்தைக் கொண்ட எந்தவொரு கொள்கையையும் ஆதரிக்கவில்லை. அதிபரின் எச்-1பி விசாக்கள் குறித்த புரிதல் "அடிப்படையானது" என்றாலும், விசா வைத்திருப்பவர்களை நாடுகடத்தவோ அல்லது அவர்களுக்குப் பதிலாக அமெரிக்கப் பணியாளர்களை நியமிக்கவோ அவர் ஒருபோதும் பரிந்துரைக்கவில்லை என்றும் லீவிட் கூறினார்.

எச்-1பி ஊழியர்களுக்குப் பதிலாக அமெரிக்கக் குடிமக்களைப் பணியமர்த்த வேண்டும் என்று கூறும் ஊடகச் செய்திகளுக்கு லீவிட் வலுவான மறுப்பு தெரிவித்தார். இத்தகைய செய்திகள் அதிபரின் கருத்துகளை "தவறாகப் புரிந்துகொண்டதன்" அடிப்படையில் உருவானவை என்றும் அவர் கூறினார். 

டிரம்ப்பின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?

- வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் அமெரிக்காவில் அதிக அளவில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

- அவர்கள் திறமையான நிபுணர்களை அமெரிக்காவிற்கு அழைத்து வர வேண்டும்.

- தொழில்நுட்பம், பேட்டரிகள் மற்றும் உற்பத்தி (Manufacturing) போன்ற முக்கியத் துறைகளை பலப்படுத்த வேண்டும்.

- நீண்ட கால அடிப்படையில், அமெரிக்கர்களுக்கு அதிக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக வேண்டும் என்று டிரம்ப் விரும்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

கரோலின் லீவிட் (Karoline Leavitt) விளக்கத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:

அமெரிக்காவில் வர்த்தகம் செய்யும் நிறுவனங்கள் அமெரிக்கக் குடிமக்களையே பணியமர்த்த வேண்டும் என்று டிரம்ப் சமீபத்தில் கூறியபோதுதான் குழப்பம் ஏற்பட்டது. ஆனால், அந்தக் கருத்து சூழலுக்குப் புறம்பாகப் (Out of Context) புரிந்துகொள்ளப்பட்டது என்று வெள்ளை மாளிகை விளக்கம் அளித்துள்ளது. 

அமெரிக்க உற்பத்தியை மீட்டெடுக்கவும், வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை அமெரிக்காவில் உற்பத்தி அலகுகளை அமைக்கத் தூண்டவும் பல நாடுகள் மீது டிரம்ப் வரி விதித்ததற்கான காரணத்தையும் லீவிட் விளக்கினார்.

வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் திறமையான பணியாளர்களை அமெரிக்காவிற்கு அழைத்து வரலாம், அமெரிக்கர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்துவிட்டுப் பிறகு அவர்களைத் திருப்பி அனுப்பலாம் என்று டிரம்ப் சமீபத்தில் தெரிவித்த ஒரு கருத்து, தவறான புரிதலுக்கு மேலும் வலுசேர்த்ததுடன் பரவலான விவாதத்தையும் தூண்டியது.

வெள்ளை மாளிகையின் இந்தச் சமீபத்திய விளக்கம், ஆயிரக்கணக்கான இந்திய எச்-1பி விசா வைத்திருப்பவர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் மிகவும் தேவைப்பட்ட நிம்மதியை அளித்துள்ளது.

முக்கியக் குறிப்பு:

"மேக் இன் அமெரிக்கா" (Make in America) திட்டத்திற்கு அதிபர் டிரம்ப் தொடர்ந்து முன்னுரிமை அளித்தாலும், உற்பத்தி போன்ற முக்கியத் துறைகளுக்குத் திறமையான வெளிநாட்டுப் பணியாளர்களின் தேவை இருப்பதை வெள்ளை மாளிகை நிர்வாகம் அங்கீகரிக்கிறது.

எச்-1பி (H-1B) விசா என்றால் என்ன?

இது அமெரிக்காவில் உள்ள நிறுவனங்கள், தங்களுக்குத் தேவையான நிபுணத்துவம் வாய்ந்த வெளிநாட்டு ஊழியர்களை, குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு தற்காலிகமாக வேலைக்கு அமர்த்த உதவும் ஒரு தொழில்நுட்ப விசா (work visa) ஆகும். இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் ஒரு வகை விசா ஆகும்.

எச்-1பி (H-1B) விசாவிற்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

அமெரிக்காவில் செயல்படும் நிறுவனங்கள், தங்களுக்குத் தேவையான நிபுணத்துவம் வாய்ந்த வெளிநாட்டு ஊழியர்களை இந்தப் விசாவின் கீழ் பணியமர்த்த விண்ணப்பிக்கலாம்.

