  • Tamil News
  • World
  • பாகிஸ்தான் அதன் அணு ஆயுதத்தை 'இவர்களுக்கு' கொடுத்தது... Ex CIA அதிகாரியின் ஷாக் தகவல்

பாகிஸ்தான் அதன் அணு ஆயுதத்தை 'இவர்களுக்கு' கொடுத்தது... Ex CIA அதிகாரியின் ஷாக் தகவல்

Pakistan Nuclear Weapon: பாகிஸ்தான் அதன் அணு ஆயுதத்தை ஒரு கட்டத்தில் அமெரிக்காவிடம் ஒப்படைத்துவிட்டது என முன்னாள் சிஐஏ அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 25, 2025, 12:59 PM IST

பாகிஸ்தான் அதன் அணு ஆயுதத்தை 'இவர்களுக்கு' கொடுத்தது... Ex CIA அதிகாரியின் ஷாக் தகவல்

John Kiriakou About Pakistan Nuclear Weapon: அமெரிக்காவின் முன்னாள் சிஐஏ அதிகாரி ஜான் கிரியாகோ, பாகிஸ்தானுக்கு பெரிய தலைவலியை கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அமெரிக்காவின் மத்திய புலனாய்வு நிறுவனத்தின் (CIA) முன்னாள் அதிகாரியான ஜான், சுமார் 15 ஆண்டுகள் அங்கு பணியாற்றியிருக்கிறார். ஜான், அமெரிக்கா பாகிஸ்தானில் மேற்கொண்ட பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைக்கு தலைமை தாங்கியிருந்தார்.

அந்த வகையில், அமெரிக்காவுக்கு பாகிஸ்தான் தனது அணு ஆயுதத்தை கொடுத்துவிட்டதாக பகீரங்க குற்றச்சாட்டை ஜான் முன்வைத்திருக்கிறார். மேலும்  அது யாரின் ஆட்சிக்காலத்தில் அமெரிக்காவுக்கு வழங்கப்பட்டது என்ற விவரத்தையும் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

Pakistan Nuclear Weapon: அமெரிக்காவின் இரட்டை நிலைப்பாடு 

பாகிஸ்தானின் மறைந்த முன்னாள் பிரதமரும், முன்னாள் ராணுவ தலைமை தளபதியான பர்வேஸ் முஷாரப்தான் அமெரிக்காவிடம் அணு ஆயுதத்தை ஒப்படைத்தார் என்ற பெரிய குண்டை ஜான் தற்போது போட்டுள்ளார். பர்வேஸ் முஷாரப் எதற்கு அந்த செயலை செய்தார், அதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து ஜான் கூறியவற்றை இங்கு காணலாம். 

அமெரிக்கா, பர்வேஸ் முஷாரப்பை பல மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை கொடுத்து விலைக்கு வாங்கியதாகவும், அதன்மூலம் அமெரிக்கா அப்போது பாகிஸ்தானின் அணு ஆயுதத்தை கையகப்படுத்தியதாக ஜான் தகவல் அளித்துள்ளார். அமெரிக்கா அதன் வெளியுறவுக் கொள்கையில் இரட்டை நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது என குற்றஞ்சாட்டிய ஜான், சர்வாதிகாரிகளுடன் இணக்கமாக பணியாற்றி, ஜனநாயக வழிகளை விட சுயநலத்திற்கு அமெரிக்கா முன்னுரிமை அளித்ததாகவும் கடுமையாக சாடி உள்ளார்.

Pakistan Nuclear Weapon: பாசாங்கு செய்த முஷாரப்

இதுகுறித்து ஜான் கிரியாகோ, "நாங்கள் முஷாரப்பை விலைக்கு வாங்கினோம், அவர் பாகிஸ்தானின் பாதுகாப்பு அமைப்பையே எங்களுக்காக திறந்துவிட்டார். அந்தக் காலகட்டத்தில், அமெரிக்காவால் பாகிஸ்தானின் ராணுவம் மற்றும் உளவுத்துறை நடவடிக்கைகளை வரம்பற்ற முறையில் அணுக முடிந்தது. ஆனால் முஷாரப் இரட்டை நிலைப்பாட்டை எடுத்தார். அதாவது, பாகிஸ்தான் ராணுவம் அல்-கொய்தா பயங்கரவாத அமைப்பு குறித்து கவலைப்படவில்லை. அவர்கள் இந்தியா குறித்துதான் யோசித்தார்கள். அமெரிக்காவின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைக்கு ஒத்துழைப்பது போல் நடித்த முஷாரப், இந்தியாவுக்கு எதிராக பயங்கரவாத நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டார்" என சாடினார்.

Pakistan Nuclear Weapon: 2002 நாடாளுமன்ற குண்டுவீச்சு சம்பவம் 

மேலும், "2002ஆம் ஆண்டில் நான் பாகிஸ்தானில் இருந்தபோது, ​​என்ன நடக்குமோ என்று முஷாரப் பயந்ததால், அமெரிக்க ராணுவம் பாகிஸ்தானிய அணு ஆயுதக் கிடங்கைக் கட்டுப்படுத்துகிறது என்று அதிகாரப்பூர்வமற்ற முறையில் எனக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் சமீபத்திய ஆண்டுகளில், பாகிஸ்தானியர்கள் இதை மறுத்து வருகின்றனர். பாகிஸ்தான் ஜெனரல்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்பட்சத்தில், அரசியல் ரீதியாக யார் பொறுப்பில் இருப்பார்கள் என்பது குறித்து நான் மிகவும் கவலைப்படுவேன்" என பேசியிருந்தார். 2002ஆம் ஆண்டு இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மீது பயங்கரவாதிகள் குண்டுவீசிய காலகட்டத்தை குறிப்பிட்டு ஜான் பேசியிருக்கிறார். மேலும், அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் உடன் போர் புரியுமோ என அஞ்சினோம் என்றும் ஜான் பேசியிருந்தார். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

PakistanJohn KiriakouNuclear weaponamericaPervez Musharraf

