தாய், மகளை கர்ப்பமாக்கிய ஒரே நபர்...? விசித்திரமான வீடியோ - அதிர்ச்சி தரும் உண்மை

Bizarre Viral Video, Fact Check: தாய் மற்றும் மகள் இருவரையும் ஒரு நபர் கர்ப்பமாக்கியதாக கூறப்பட்ட சம்பவம் இணையத்தளத்தில் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது. இது குறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 21, 2025, 04:46 PM IST
  • இதுகுறித்த வீடியோவை அவர்கள் பதிவேற்றி உள்ளனர்.
  • அந்த வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்தே விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
  • இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

தாய், மகளை கர்ப்பமாக்கிய ஒரே நபர்...? விசித்திரமான வீடியோ - அதிர்ச்சி தரும் உண்மை

Bizarre Relationship, Instagram Viral Video Fact Check: இந்த சமூக ஊடக காலகட்டத்தில், உலகின் மூலைமுடுக்கெல்லாம் நடைபெறும் வினோதமான மற்றும் நடைமுறையில்லாத உறவுகள் குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் வெளிச்சத்திற்கு வருகின்றன. அந்த வகையில், அமெரிக்காவில் தற்போது விசித்திரமான உறவு ஒன்று வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. 

அதாவது, இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலான வீடியோ ஒன்றில் தாயும், அவரின் மகளும் ஒரு சமயத்தில் கர்ப்பமடைந்துள்ளனர். ஆனால் இது விசித்திரமானதில்லை, தாயும், மகளும் தங்களுக்கு பிறக்க இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு தந்தை என ஒரே நபரை சொல்வதுதான் பெரும் அதிர்ச்சியை உண்டாக்கி உள்ளது.

Bizarre Relationship: தாயும், மகளும் கர்ப்பம்

அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த Jade Teen (@xojadeteen) என்ற இன்ஸ்டாகிராம் பயனர் பதிவேற்றிய அந்த வீடியோதான் வைரலானது. அந்த வீடியோவில், ஜேட் என்ற அந்த பெண்ணும் அவரின் தாயும் அருகருகே அமர்ந்துள்ளனர். அவர் தாயார் பெயர் டேனி ஸ்விங்ஸ். அந்த வீடியோவில், டேனி மற்றும் ஜேட் இருவரும் கர்ப்பமாகியிருப்பது தெரிகிறது. அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் ஜேட், "எனது தாயரும், நானும் இன்னும் ஒரே வாரத்தில் பிரசவத்தை எதிர்பார்க்கிறோம், அதுவும் ஒரே ஆணால்..." என பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், தனது வாழ்க்கையில் இதுதான் மிக மகிழ்ச்சியான தருணம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் அந்த வீடியோவில் தாயார் டேனி கூறுகையில், "நான் இப்போது கர்ப்பமடைந்து 34 வாரங்கள் ஆகிறது. இன்னும் ஒரு மாதமே இருக்கிறது. இந்த வீடியோவை லட்சக்கணக்கானோர் ஏற்கெனவே பார்த்துவிட்ட நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் கடும் விமர்சனத்தை எழுப்பி உள்ளது.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bizarre Relationship: முக்கோண காதல் கதை?  

44 வயதான டேனி ஸ்விங்ஸ், தனது மகள் ஜேட் பிரிந்ததும் அவரது கணவரை விட்டு பிரிந்து தனியே வசித்து வந்துள்ளார். அதன்பின், டேனிக்கு யூ-ட்யூபர் நிக்கோலஸ் யார்டி என்ற நபருடன் காதல் மலர்ந்துள்ளது. இருவரும் நீண்ட நாள் டேட்டிங் செய்த நிலையில், ஒரு கட்டத்தில் ஒரே வீட்டில் வசிக்க முடிவெடுத்துள்ளனர். டேனி மற்றும் நிக்கோலஸ் ஒரே வீட்டில் வசிக்கத் தொடங்கி உள்ளனர், டேனியின் மகள் ஜேடும் அதே வீட்டில்தான் வசித்துள்ளார். அந்த நேரத்தில், ஜேடுக்கு வயது 22 ஆகும். அப்போது ஜேட் மற்றும் நிக்கோலஸ் இடையே வயது வித்தியாசம் மிக குறைவுதான். இதனால், ஜேட் மற்றும் நிக்கோலஸ் சில நாள்களிலேயே நெருக்கமாக பழகி உள்ளனர். ஆரம்பத்தில் நட்பாக இருந்த உறவு அடுத்து காதலாக மாறியதாக கூறப்படுகிறது.

Bizarre Relationship: வைரலான வீடியோ

நிக்கோலஸ் உடன் உறவில் இருந்து டேனி ஒரு கட்டத்தில் கர்ப்பமடைந்தார். அதற்கு சில வாரங்களிலேயே டேனியால் ஜேடும் நிக்கோலஸால் கர்ப்பமடைந்துள்ளார். இந்த நேரத்தில்தான் சர்ச்சை வெடித்திருக்கிறது. தற்போது டேனி, ஜேட், நிக்கோலஸ் மூன்று பேரும் ஒன்றாக வாழ முடிவெடுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. வீடியோவில் அந்த தாயும், மகளும் சேர்ந்து தாங்கள் கர்ப்பமடைந்திருப்பதை கொண்டாடுவதையும் பார்க்க முடிகிறது. ஆனால் மேலே குறிப்பிட்ட அனைத்தும் அவர்கள் தெரிவித்ததன் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது, அது உண்மையா என்பது உறுதியாகவில்லை.  

Bizarre Relationship: சமூகத்திற்கு நல்லதல்ல

இந்த சம்பவம் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் கடும் விமர்சனங்களை எழுப்பி உள்ளது. இது தவறான பழக்கவழக்கம் என்றும் இது சமூக விழுமியங்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும் என பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Fact Check: பொய் சம்பவம் 

இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த வீடியோ பதிவேற்றப்பட்டு சுமார் மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டன, தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது. அப்படியென்றால் அவர்களுக்கு இந்நேரத்தில் குழந்தை பிறந்திருக்க வேண்டும்.

ஆனால் குழந்தை பிறந்தது குறித்து மூன்று பேரின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் எவ்வித தகவலும் பதிவிடப்படவில்லை. இந்நிலையில், இது கவன ஈர்ப்புக்காக செய்யப்பட்டது என்றும் தாயையும், மகளையும் கர்ப்பமாக்கியதாக கூறியது பொய் என யூ-ட்யூபர் நிக்கோலஸ் யார்டி தெரிவித்துள்ளார். இவரை 3.41 மில்லியன் பேர் பின்தொடர்வது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க | அதிபரின் மனைவி ஆம்பளையா...? பிரான்ஸில் கிளம்பிய சர்ச்சை - இதுவரை நடந்தது என்ன?

மேலும் படிக்க | நர்ஸ் உடன் உடலுறவு... பரிதவித்த நோயாளி - ஆபரேஷனின் போது மருத்துவரின் சேட்டை - ஷாக் சம்பவம்

மேலும் படிக்க | உடலுறவு... கணவன்களுக்கு தெரிந்தே மனைவிகளை கர்ப்பமாக்கும் இளைஞர் - இது ஒரு சமூக சேவையாம்

